Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: "Başsavcılık talimat verdi..."

Güllü'nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: "Başsavcılık talimat verdi..."

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 07:16
Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Ünlü sanatçı Güllü'nün Yalova'daki dairesinde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

ÜÇ TALİMAT YAZILDI
Soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...


Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDİYOR
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı öğrenildi. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı öğrenildi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

BİLİMSEL RAPORLAR BELİRLEYİCİ OLACAK
TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. Üç kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

ÖTE YANDAN KIZININ PAYLAŞIMLARI DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümü üzerinden uzun süredir gündemde olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

"BİZ KULAKLARIMIZI KAPATTIK"

Annesinin ve kızının olduğu kareyi Instagram hesabından yayınlayan Ülkem Gülter, "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem" notunu düştü.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Tuğyan Ülkem Gülter geçen günlerde de annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuydum" demişti.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Ülkem Gülter'in Instagram hesabında yayınladığı hiakyesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesine de GÜNAYDIN ulaşmıştı. İşte Kutlu'nun anlattıkları:

Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

"ABİ BEN KATİL OLACAĞIM"
Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

"BENDEN PARA İSTEDİ"
Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor" dedi. Bircan da, benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım, bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı, aksine ben iletişime geçtim.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

'TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"
Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır, Tuğyan'ın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum.

BENİ TUĞYAN'DAN KURTAR' DEDİ
Bir gün Tuğyan beni whatsapptan arayarak "Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama" dedi. Kast ettiği kişi Kervan isimli şahısmış. Kervan Yalova'da kuyumcu olarak görünür ancak aslında kaçakçı. Kervan'la ben de tanıştım, bana Tuğyan için "Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum" demişti. Ancak Tuğyan bize hep annesinin Kervan'ı istemediği için birlikte olamadıklarını söylemişti.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

'OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı.
Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlatmıştı.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

İfadesinde çok çarpıcı anlatımlarda bulunan Bircan Dülger, Tuğyan'ın annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden sürekli gerilim yaşadığını, annesiyle olan mesajları sildiğini ve olayın ardından kendisini, "Beni kim yakarsa ben de onu yakarım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. Güllü'nün düşmesinin bir kaza olmadığını öne süren Dülger, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini söyledi. Sanatçının patronu Ferdi Aydın da Güllü'nün olaydan önce kızından korktuğunu ve "Ben ölürsem kızım yapmıştır" dediğini belirtti. Ayrıca, Güllü'nün oğlu Emre'nin olay sonrası kasadaki altınları alarak evi topladığını iddia etti.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade vermişti. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. Ferdi Aydın'ın şok iddiasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı. Kendisine soruşturma dosyasındaki whatsapp mesajları da sorulan Tuğyan Ülkem Gülter, "O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum" savunmasında bulundu.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

TUĞYAN GÜLLÜ'YÜ MUTFAK ÖNLÜĞÜ İLE BAĞLAMIŞ
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Tanık Bircan Dülger ise çok çarpıcı ifadelerde bulundu. "Tuğyan'ı yaklaşık 15 yaşından beri tanıdığını ifade eden Dülger, "Ben temizlik işleriyle ilgilerinim ancak Gül hanımın evine temizliğe hiç gitmedim, Gül hanımla da çok muhatap olmuşluğum yok ancak Tuğyan'la çok yakın arkadaştık, Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur, hatta seneler öncesinde Tuğyan Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış beni aradı, ben bu kadını öldüreceğim dedi, İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti." dedi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

TUĞYAN ERKEK ARKADAŞI İÇİN ANNESİNİ DÖVMÜŞ
Tuğyan'ın yaklaşık 15 yıl önce Sinan isminde bir erkek arkadaşının olduğunu söyleyen Dülger, "Erkek arkadaşı madde ticareti yapardı, bu nedenle de şu aşamada tutukludur, bu Sinan isimli şahıstan ötürü de ikisinin arasının açıldığı olmuştu, bu Sinan isimli şahıs için Tuğyan'ın annesini dövmüşlüğü vardı. Benim Gül ablanın eviyle evim karşılıklıdır, Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi, Tuğyan seneler öncesinde de madde kullanırdı, son zamanlarda da madde kullandığını biliyorum, kendim madde kullandığını görmedim ancak halinden ve tavrından madde kullandığı belli oluyordu, konuşmalarımızda bana Lyrica isimli ilacı kullandığını el altından aldığını söylüyordu, Tuğyan'ın arkadaşı olan Sultan'ın da madde kullandığını biliyorum, hatta madde kullanıyorum ama bu hiçbir yerde geçmesin şeklinde benim yanımda söylemi olmuştu" dedi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

GÜLLÜ'NÜN KIZI, EVLİ VE ÇOCUKLU ADAMLA SEVGİLİ
Tuğyan'ın şimdiki sevgilisinin ise Kervan isimli şahıs olduğunu söyleyen Dülder, "Kervan evli ve çocukludur, Gül abla Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, Tuğyan'la bu nedenle hep kavga ederlerdi, medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi, hatırladığım kadarıyla Haziran ayıydı, Tuğyan yine annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana mesajlarda 'Ölsün, Gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' şeklinde içerikler vardı, ancak yaklaşık 4 gün önce Tuğyan benden bu mesajları sildi, Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu basın aracılığıyla öğrenmiş, 4 gün önce beni aradı, 'kanlı tişörtüm sende mi' diye sordu, tişörtü almak için buluştuk, bu tişört Gül ablanın öldüğü gün Tuğyan'ın üzerinde olan tişörttür, ben o gün Tuğyan'ın yanına gitmiştim, Tuğyan tişörtü sevgilisi Kervan'ın evinde çıkartmış, bende tuğyan daha fazla kötü olmasın diye tişörtü çantama koydum, Tuğyan'a da kendisini hazır hissettiğinde tişörtü alabileceğini söyledim, çünkü tişörttü annesinin kanı vardı, Tuğyan için bir anıydı, o gün Tuğyan tişörtü aldıktan sonra bende kalmak istedi, yanında Sultan isimli arkadaşı da vardı, evdeyken bana hattının kapalı olduğunu telefonumu kullanmak istediğini söyledi, telefonumu aldı ve neden benimle mesajların duruyor diyerek mesajları sildi, telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim, mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti, ben öyle anladım" dedi.


Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

TUĞYAN'DAN BOMBA İTİRAF: BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA
Telefonun kapalı olmamasına rağmen kapalıymış gibi davranması nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Dülder, "Ben olayı bildiğim için çok fazla üsteleyemedim, korktum. Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'ların evine geçtiğimizde ben Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sordum, burada kast ettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı, Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi, bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim" dedi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

"ANNEMİN ARABASININ FRENLERİNİ KESECEĞİM, UÇURUMDAN MI ATSAM NE YAPSAM"
Tuğyan'dan korktuğu için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemediğini ifade eden Dülder, "vicdanım rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e ulaştım ve ona anlattım, bu süreçte Tuğyan'la bu konu hakkında hiç konuşmadık ancak ben Tuğyan'a 'Sen bi kendini topla konuşacağız' demiştim. Tuğyan bana 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye soruyordu, ben Tuğyan'ı sakinleştirmeye çalıştım, hatta manevi abim olan Çağrı'yı aradım, ben yetişemeyeceğim için Çağrı'nın Tuğyan'ı sakinleştirmesini istedim, bu olay üzerine Çağrı Tuğyan'ın yanına gitti ve Tuğyan'ı sakinleştirdi. Bu mesajlarda ben Tuğyan'a olumlu cevaplar veriyordum, bunun nedeni Tuğyan'ı sakinleştirmek ve oyalamaktı" dedi.

Güllü’nün ölümünde son perde! TÜBİTAK’a giden gizemli kayıtlar: Başsavcılık talimat verdi...

KEŞİF HEYETİ GELMEDEN EVİ TOPLAYALIM DİYE YARDIM İSTEDİ
Keşif heyetinin eve geleceği zaman Tuğyan'ın evi toplamak için kendisinden yardım istediğini belirten Dülder, "Ben eve gittiğimde Tuğyan'ın kızı olan Azra'nın odasında bulunan içki şişelerini Tuğyan'ın avukatı olan Rahmi Bey'in direktifleriyle salondaki konsolu üzerine dizdik, Tuğberk ve nişanlısı da vardı, ben Gül hanımı alkolik olarak göstermek istedikleri için şişeleri öyle dizdirdiklerini düşünüyorum, Tuğberk tüm şişeleri dizelim demişti. Rahmi Bey olay tarihinde içki şişelerinin nerede olduğunu sordu, konsolun üzerinde demeleri üzerine Rahmi Bey olay tarihindeki gibi yerleştirmemizi istedi" dedi.