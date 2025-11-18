Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün sırlarla dolu ölümde yeni gelişme! Esra Erol'un muhabiri tehdit edildi: "Benim için kötü olurmuş"

Güllü'nün sırlarla dolu ölümde yeni gelişme! Esra Erol'un muhabiri tehdit edildi: "Benim için kötü olurmuş"

Güllü'nün şüpheli ölümü hala belirsizliğini korurken, Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar'dan gündemi sarsan bir açıklama geldi. Olayı araştırmak için gittiği Çınarcık'ta tehdit edildiğini söyleyen Toygar, dosyanın üzerindeki sis perdesini daha da derinleştirdi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:29
Arabesk sanatçısı Güllü'nün ölümündeki şüpheler hala aydınlatılamadı. 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Güllü için "yüksekten düşme" denilse de, soruşturma ilerledikçe tablo daha da karmaşık bir hale büründü.

Olay gecesine dair netleşmeyen detaylar, çelişkili ifadeler ve ardı ardına ortaya çıkan iddialar, ölümün basit bir kaza olmadığını savunanların sesini giderek yükseltti.

Ölüme dair bir diğer soruşturma yapan ise Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar'dı.

Toygar olayla ilgili yaptığı araştırmalar sırasında tehdit edildiğini söyleyerek dikkatleri yeniden Çınarcık'a çekti.

"OLAYI KAPATMA KONUSUNDA TEHDİT EDİLDİM"

Toygar, Güllü'nün evinin önünde çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Çınarcık'a gelmemem konusunda tehdit edildim. Güllü ablanın olayını kapatmam yönünde. Bir daha Çınarcık'a gelirsem benim için kötü olurmuş. Güllü ablanın evinin önündeyim, videoyu da şimdi paylaşıyorum.

"GÜLLÜ'NÜN ÇOCUKLARI BU HABERİ YOLLATTI"

Çınarcık'a gelmesin dediler, geldim. Meydana doğru yürüyorum, 'vururuz kırarız' diyenleri bekliyorum. Konuyu kapatalım diye Güllü ablanın çocukları tarafından bu haber yollatıldı"

Bu açıklamalar, hem tehdit iddiasını hem de bu tehditlerin kaynağına yönelik yeni soruları gündeme getirdi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili belirsizlikler artarken, dosya artık yalnızca adli sürecin değil kamuoyunun ve medyanın da yakından takip ettiği bir muamma haline gelmiş durumda.

ÖTE YANDAN KIZININ PAYLAŞIMLARI DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümü üzerinden uzun süredir gündemde olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

"BİZ KULAKLARIMIZI KAPATTIK"

Annesinin ve kızının olduğu kareyi Instagram hesabından yayınlayan Ülkem Gülter, "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem" notunu düştü.

Tuğyan Ülkem Gülter geçen günlerde de annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuydum" demişti.

Ülkem Gülter'in Instagram hesabında yayınladığı hiakyesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesine de GÜNAYDIN ulaşmıştı. İşte Kutlu'nun anlattıkları:

Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

"ABİ BEN KATİL OLACAĞIM"
Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

"BENDEN PARA İSTEDİ"
Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor" dedi. Bircan da, benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım, bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı, aksine ben iletişime geçtim.

'TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"
Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır, Tuğyan'ın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum.

BENİ TUĞYAN'DAN KURTAR' DEDİ
Bir gün Tuğyan beni whatsapptan arayarak "Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama" dedi. Kast ettiği kişi Kervan isimli şahısmış. Kervan Yalova'da kuyumcu olarak görünür ancak aslında kaçakçı. Kervan'la ben de tanıştım, bana Tuğyan için "Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum" demişti. Ancak Tuğyan bize hep annesinin Kervan'ı istemediği için birlikte olamadıklarını söylemişti.

'OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı.
Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.

Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlatmıştı.

İfadesinde çok çarpıcı anlatımlarda bulunan Bircan Dülger, Tuğyan'ın annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden sürekli gerilim yaşadığını, annesiyle olan mesajları sildiğini ve olayın ardından kendisini, "Beni kim yakarsa ben de onu yakarım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. Güllü'nün düşmesinin bir kaza olmadığını öne süren Dülger, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini söyledi. Sanatçının patronu Ferdi Aydın da Güllü'nün olaydan önce kızından korktuğunu ve "Ben ölürsem kızım yapmıştır" dediğini belirtti. Ayrıca, Güllü'nün oğlu Emre'nin olay sonrası kasadaki altınları alarak evi topladığını iddia etti.

26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade vermişti. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. Ferdi Aydın'ın şok iddiasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı. Kendisine soruşturma dosyasındaki whatsapp mesajları da sorulan Tuğyan Ülkem Gülter, "O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum" savunmasında bulundu.

TUĞYAN GÜLLÜ'YÜ MUTFAK ÖNLÜĞÜ İLE BAĞLAMIŞ
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Tanık Bircan Dülger ise çok çarpıcı ifadelerde bulundu. "Tuğyan'ı yaklaşık 15 yaşından beri tanıdığını ifade eden Dülger, "Ben temizlik işleriyle ilgilerinim ancak Gül hanımın evine temizliğe hiç gitmedim, Gül hanımla da çok muhatap olmuşluğum yok ancak Tuğyan'la çok yakın arkadaştık, Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur, hatta seneler öncesinde Tuğyan Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış beni aradı, ben bu kadını öldüreceğim dedi, İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti." dedi.

TUĞYAN ERKEK ARKADAŞI İÇİN ANNESİNİ DÖVMÜŞ
Tuğyan'ın yaklaşık 15 yıl önce Sinan isminde bir erkek arkadaşının olduğunu söyleyen Dülger, "Erkek arkadaşı madde ticareti yapardı, bu nedenle de şu aşamada tutukludur, bu Sinan isimli şahıstan ötürü de ikisinin arasının açıldığı olmuştu, bu Sinan isimli şahıs için Tuğyan'ın annesini dövmüşlüğü vardı. Benim Gül ablanın eviyle evim karşılıklıdır, Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi, Tuğyan seneler öncesinde de madde kullanırdı, son zamanlarda da madde kullandığını biliyorum, kendim madde kullandığını görmedim ancak halinden ve tavrından madde kullandığı belli oluyordu, konuşmalarımızda bana Lyrica isimli ilacı kullandığını el altından aldığını söylüyordu, Tuğyan'ın arkadaşı olan Sultan'ın da madde kullandığını biliyorum, hatta madde kullanıyorum ama bu hiçbir yerde geçmesin şeklinde benim yanımda söylemi olmuştu" dedi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI, EVLİ VE ÇOCUKLU ADAMLA SEVGİLİ
Tuğyan'ın şimdiki sevgilisinin ise Kervan isimli şahıs olduğunu söyleyen Dülder, "Kervan evli ve çocukludur, Gül abla Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, Tuğyan'la bu nedenle hep kavga ederlerdi, medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi, hatırladığım kadarıyla Haziran ayıydı, Tuğyan yine annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana mesajlarda 'Ölsün, Gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' şeklinde içerikler vardı, ancak yaklaşık 4 gün önce Tuğyan benden bu mesajları sildi, Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu basın aracılığıyla öğrenmiş, 4 gün önce beni aradı, 'kanlı tişörtüm sende mi' diye sordu, tişörtü almak için buluştuk, bu tişört Gül ablanın öldüğü gün Tuğyan'ın üzerinde olan tişörttür, ben o gün Tuğyan'ın yanına gitmiştim, Tuğyan tişörtü sevgilisi Kervan'ın evinde çıkartmış, bende tuğyan daha fazla kötü olmasın diye tişörtü çantama koydum, Tuğyan'a da kendisini hazır hissettiğinde tişörtü alabileceğini söyledim, çünkü tişörttü annesinin kanı vardı, Tuğyan için bir anıydı, o gün Tuğyan tişörtü aldıktan sonra bende kalmak istedi, yanında Sultan isimli arkadaşı da vardı, evdeyken bana hattının kapalı olduğunu telefonumu kullanmak istediğini söyledi, telefonumu aldı ve neden benimle mesajların duruyor diyerek mesajları sildi, telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim, mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti, ben öyle anladım" dedi.