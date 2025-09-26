Trend
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Üzen o anlar gündem oldu: Bakın kameralara nasıl yansımış...
52 yaşındaki şarkıcının Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, Güllü'nün hayranlarını hüzne boğan son görüntüsü ortaya çıktı. 11 Eylül'de çekilen bu karelerde ünlü şarkıcı, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. İşte yürek burkan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 26.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:23