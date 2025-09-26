Trend Galeri Trend Magazin Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Üzen o anlar gündem oldu: Bakın kameralara nasıl yansımış...

52 yaşındaki şarkıcının Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, Güllü'nün hayranlarını hüzne boğan son görüntüsü ortaya çıktı. 11 Eylül'de çekilen bu karelerde ünlü şarkıcı, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. İşte yürek burkan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:23
Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü Tut, 52 yaşında hayatını kaybetti. Yalova'daki 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren şarkıcının ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk bu iddiaları yalanladı ve annesinin kazayla hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güllü'nün hayranları için üzücü bir detay ise, ünlü şarkıcının hayatının son günlerine ait görüntüler oldu. 11 Eylül'de İzmir'de alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Güllü, neşeli halleriyle dikkat çekmişti.

Bu görüntüler, sanatçının sevenlerine son kez tebessüm ettiği anları hatırlatırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sanat camiası ve hayranları, Güllü'nün ani kaybı karşısında derin bir üzüntü yaşarken, müzik dünyası bir değerini daha kaybetti

NELER OLMUŞTU?

Sanat camiası yasta...Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'den kahreden haber geldi.

Ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün oğlu, ''Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. '' diye başladı sözlerine.

SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu böyle duyurdu | Video

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ortaya çıkarken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

EĞLENDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ, TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

KASIMPAŞA'DAN SAHNELERE UZANAN BİR ŞÖHRET

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermediği için okuluna döndü. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün bu evlilikten iki çocuğu oldu. 2000 yılında boşandıktan sonra müziğe ve sahne hayatına geri dönen sanatçı, hem albümleriyle hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmişti.

