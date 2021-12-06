Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz olaylı ayrılmıştı... Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ile Gökhan Göz aşklarını sosyal medyadan ilan etti!

Magazin dünyasının Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini ilan etti. Göz ile Yelliler, geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikili, söylentileri yalanlamıştı. Gökhan Göz, Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medyadan duyurdu. Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

"BOŞANMA ARİFESİNDEYKEN TANIŞTIK" Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı" açıklamasını yaparak, özür dilemişti.