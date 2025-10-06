Trend
Gülşah Saraçoğlu kendisine hırsız diyen Deniz Akkaya’yı affetmedi... Ödeyeceği manevi tazminat dudak uçuklattı...
Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya bir televizyon programında modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hırsızlık yaptığını söylemişti. Gülşah Saraçoğlu kendisini hırsızlıkla itham eden Deniz Akkaya'ya manevi tazminat davası açtı. Mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Deniz Akkaya'nın Saraçoğlu'na ödeyeceği manevi tazminat belli oldu.
Giriş Tarihi: 06.10.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:34