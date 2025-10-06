Gülşah Saraçoğlu kendisine hırsız diyen Deniz Akkaya’yı affetmedi... Ödeyeceği manevi tazminat dudak uçuklattı...

"O BENİM PARAMI ÇALDI"

Deniz Akkaya kendisinin haber kaynağı olduğunu söylediği bir kadının, Gülşah Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını su sözlerle anlatmıştı. "Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde.