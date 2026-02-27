Trend Galeri Trend Magazin Gülseren Ceylan'dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! "Yüzde 99 hatalar..."

Gülseren Ceylan'dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! "Yüzde 99 hatalar..."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile 7 ay süren evliliğini noktaladı. Kısa süren birlikteliğin ardından resmi olarak yollarını ayıran çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Erbil, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Öz eleştiri yapan ünlü şovmen, evlilik sürecinde hatalar yaptığını kabul etti ve fikir ayrılıklarının ilişkiyi yıprattığını ima etti. Erbil'in sözleri, evliliğin perde arkasına dair önemli ipuçları verdi.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 12:40
Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

7 AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ!

Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı aldı.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

Son olarak ayrılık sonrası sessizliğini bozan Erbil, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

"YÜZDE 99 HATALAR BENDEN KAYNAKLIYDI"

Erbil,"Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil" dedi.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

GÜLSEREN CEYLAN'A NE BIRAKTI!

Kısa süren evliliğin ardından gözler boşanma protokolüne çevrildi. Protokoldeki maddeler dikkat çekerken, özellikle maddi konularla ilgili detaylar merak uyandırdı.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

Erbil'in evlilik süresince Gülseren Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı.

Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.

Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! Yüzde 99 hatalar...