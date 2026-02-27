Gülseren Ceylan'dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! "Yüzde 99 hatalar..."

7 AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ!

Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı aldı.