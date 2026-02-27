Gülseren Ceylan'dan boşanan Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu! "Yüzde 99 hatalar..."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile 7 ay süren evliliğini noktaladı. Kısa süren birlikteliğin ardından resmi olarak yollarını ayıran çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Erbil, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Öz eleştiri yapan ünlü şovmen, evlilik sürecinde hatalar yaptığını kabul etti ve fikir ayrılıklarının ilişkiyi yıprattığını ima etti. Erbil'in sözleri, evliliğin perde arkasına dair önemli ipuçları verdi.