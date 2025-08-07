Trend
'Gülsim Ali’yle yakınlaştı' iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy'un 3 yıllık eşi Berk Oktay'a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: "Fantezilerini yazıyordu"
2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen ve bir de kızı Mire Milena'yı kucağına alan alan Berk Oktay hakkında şoke eden iddialarla gündeme geldi. 'Gülsim Ali'yle yakınlaştı' iddiasının ardından şimdi de manken ve oyuncu Tuğçe Aral taciz bombasını patlattı. Aral, Oktay'ın kendisine fantezi mesajları gönderdiğini ve eşi hamile olduğu için çocuğa zarar gelmesin diye sustuğunu iddia etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:43