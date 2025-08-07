Trend Galeri Trend Magazin 'Gülsim Ali’yle yakınlaştı' iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy'un 3 yıllık eşi Berk Oktay'a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: "Fantezilerini yazıyordu"

'Gülsim Ali’yle yakınlaştı' iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy'un 3 yıllık eşi Berk Oktay'a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: "Fantezilerini yazıyordu"

2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen ve bir de kızı Mire Milena'yı kucağına alan alan Berk Oktay hakkında şoke eden iddialarla gündeme geldi. 'Gülsim Ali'yle yakınlaştı' iddiasının ardından şimdi de manken ve oyuncu Tuğçe Aral taciz bombasını patlattı. Aral, Oktay'ın kendisine fantezi mesajları gönderdiğini ve eşi hamile olduğu için çocuğa zarar gelmesin diye sustuğunu iddia etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:43
’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edildi.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı öne sürüldü.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Yıldız Çağrı Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıktı.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Berk Oktay'dan konuya yönelik jet bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi yayınlayan Oktay, "Şükür sebebim ailem" notunu yazdı.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Magazin gündemine bomba gibi düşen kriz iddiaları sonrası Yıldız Çağrı Atiksoy'dan da 'aile pozu' geldi. Atiksoy, takipten çıktığı Berk Oktay'ı tekrardan takibe aldı.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

TACİZ SUÇLAMASI DA GELDİ

Ancak tam sorunlar çözülmüşken bu kez de taciz iddiası geldi.

Geçtiğmiiz günlerde programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

"FANTEZİLERİNİ YAZIYORDU"

Hürriyet'e konuşan Tuğçe Aral şu ifadelere yere verdi:
"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu.

’Gülsim Ali’yle yakınlaştı’ iddiasının ardından şimdi de taciz bombası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un 3 yıllık eşi Berk Oktay’a şoke eden sözler! Tuğçe Aral: Fantezilerini yazıyordu

Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim."