Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağmıştı…

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan, ünlü oyuncudan Changir Can adında bir oğlu olan Azeri asıllı model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Milliyet'in haberine göre; Nişantaşı'nda kuaförden çıkan Günay Musayeva, saçlarına fön çektirdiğin söyledi. 35 yalındaki model, "Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim" dedi.

Musayeva, basın mensuplarının "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafakayı yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"ÇOCUĞUNU BİLE ARAMIYOR" "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceğe paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda."