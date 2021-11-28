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Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel'in paylaşımına tepki yağmıştı…

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Oğuz' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, 2011 yılında Günay Musayeva ile evlenmiş, 2012 yılında da oğlu Cihangir'i kucağına almıştı. Ancak çift, bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı. Kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşen ve şimdilerde Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel'in son paylaşımına tepki yağmıştı. Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Musayeva, basın mensuplarının "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafakayı yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:46
Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağmıştı…

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan, ünlü oyuncudan Changir Can adında bir oğlu olan Azeri asıllı model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağmıştı…

Milliyet'in haberine göre; Nişantaşı'nda kuaförden çıkan Günay Musayeva, saçlarına fön çektirdiğin söyledi. 35 yalındaki model, "Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim" dedi.

Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağmıştı…

Musayeva, basın mensuplarının "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafakayı yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağmıştı…

"ÇOCUĞUNU BİLE ARAMIYOR"

"Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceğe paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda."

Günay Musayeva açtı ağzını yumdu gözünü! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağmıştı…

Azeri model, boşanırken aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verilen Tolga Karel'in yıllardır elini cebine atmadığını iddia etmiş, "İnşallah diğer çocuklarına daha iyi baba olur. Beş yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı. Cihangir'i Babalar Günü'nde etkilenmesin diye okula göndermiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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