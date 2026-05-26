GÜNAYDIN'dan bayram içinizi ısıtacak mutluluk tablosu! Esra Erol'dan Mustafa Keser'e: "En büyük servetimiz ailemiz"

Kurban Bayramı nedeniyle kimileri kurban telaşına düştü, kimileri de sevdikleriyle buluşmak için yollara… Sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri ise bu bayramı aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirmeye hazırlanıyor. GÜNAYDIN, ünlülerin kurdukları kalabalık aile sofralarına misafir olup onlarla birlikte bayram coşkusunu sayfalarına taşıyacak.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:15
Esra Erol ATV ekranlarının yıldızı Esra Erol, bayramı eşi ve çocuklarıyla birlikte geçirmenin sevinci içinde... Erol, aile olmanın önemini, bayram coşkusunu GÜNAYDIN'a anlattı.

OZAN TUFAN
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Ozan Tufan, evinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı. Tufan, aile hayatının insanın en önemli serveti olduğunu söyledi.

MAHASSİNE MERABET
'Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncularından Mahassine Merabet, Fas'ta yaşadığı çocukluk bayramlarını, iki ülke arasındaki benzerlikleri anlattı.

MUSTAFA KESER
Türk müziğinin güçlü sesi Mustafa Keser, bu bayramı sahnede değil, ailesiyle baş başa geçiriyor. Keser, aile olmanın önemini ve torunlarıyla ilişkisini anlattı.

BUSE ARSLAN-ÇAĞRI ŞENSOY
Oyuncu çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy, dünyaya gelen çocuklarıyla hayatlarının nasıl değiştiğini ve anlam kazandığını anlattı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör