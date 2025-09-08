Trend Galeri Trend Magazin Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara 'zayıflama iğnesi' iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara 'zayıflama iğnesi' iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Kısa sürede 16 kilo vererek günden güne eriyen başarılı şarkıcı Zara, hakkında çıkan 'zayıflama iğnesi' iddialarına cevap verdi. Ünlü şarkıcı aynı zamanda yaptığı diyetin detaylarını da paylaşmayı ihmal etmedi...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 13:43
Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi oldukça dikkat çekiyor.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Git gide güzelleşen Zara, fiziğine de dikkat etmeye başladı.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilen ünlü türkücü sıkı bir diyete başladığını belirtmişti.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Geçtiğimiz haftalarda yeni görüntüsüyle izleyicinin karşısına çıkan Zara zayıflama süreci hakkında, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu konuda benim ufkumu açtınız ve vizyon kattınız" demişti.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

"SIMSIKI DİYETİMDE 6. GÜN"

"Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" notunu düşmüştü.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

16 KİLO VERDİ!
Şarkıcı Zara, zayıflama yolculuğunda 16 kiloyu geride bıraktı. Bu süreçte ne yediğini merak eden hayranları için ise kahvaltısını paylaşmıştı.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

"YEMEYİN KIZLAR"
Kahvaltısında yumurta, zeytin ve salatalığa yer verdiği görülen Zara, gönderisinin altına ise, 'Yemeyin kızlar' yazmıştı.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

'ZAYIFLAMA İĞNESİ' İDDİALARINA CEVAP VERDİ!
Günden güne eriyen ve fit bir görünüme sahip olan Zara, son olarak hakkında çıkan 'zayıflama iğnesi yaptırdı' iddialarına cevap verdi.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Şarkıcı, "Çok zorlandığım üç ay geçti. 'Ameliyat oldu' ve 'Zayıflama iğnesi' yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım" ifadelerini kullanarak dedikoduları net bir dille yalandı.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Zara, aynı zamanda "Zayıfladım, o yüzden giydiğimi kendime yakıştırmayı nihayet becerebildiğim için istediğim tarzda kıyafetler giyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

SEVENLERİNE DİYET UYARISI!

Zara, geçen günlerde de diyet sürecine ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Yaptığı diyeti kimseye tavsiye etmeyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Kimi 60 gün yazmış, kimi 60 kilo yazmış. Aslında kimseye tavsiye etmiyorum yaptığım diyeti çünkü çok zor. Hiçbir şey yemiyorum şu an.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Mesela 90 günlük protokol bitti ama bu böyle ömür boyu devam edecekmiş. Ben zannediyorum ki sonra her şeyi yiyebileceğim. Böyle bir şey yokmuş. Bu diyetin en güzel tarafı neydi ne biliyor musun? Spor yapmamak. 90 gün spor yapmadım. Geçen gün diyetisyenim geldi Zara'cım memnun musun halinden dedi.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Başka bir öneriniz mi var dedim. Dedi ki eğer birkaç kilon daha kaldıysa 21 gün daha yapabiliriz. Hayatta olmaz, çok memnunum dedim. Bu diyetin en zor yanı ne biliyor musun? Yazın yaptım ben bu diyeti. Her yanım yemekler, içmeler, karpuzlarla doluyken."

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimleri sizler için derledik

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartıyor.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

70 KİLO VERDİ!

70 kilo veren 49 yaşındaki Güllü, şimdilerde adeta bir deri bir kemik.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

Şarkıcının son haline beğeni yağıyor.

Günden güne erimişti! Şarkıcı Zara ’zayıflama iğnesi’ iddialarına cevap verdi! Diyet listesinin detaylarını paylaştı..

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.