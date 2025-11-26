Güneş İstanbul’a gitme kararı aldı!

Dursun ve Fatoş ikili bir araya getirmeye çalışarak Güneş ve Azil'i yemekte bir araya getirirdiler ancak bu buluşmadan da sonuç çıkmadı Azil geri adım atmadı. Ninesine, Babasına ve Güneş'e çok kırgın olan ve onları hayatından çıkartan Azil, emniyetten kendisine teklif edilen özel görevi kabul ederek İgor'un peşine düştü.