Güneş ve Azil gerçeğin peşinde! 'Gözleri KaraDeniz' bu akşam atv'de!

Güneş ve Azil gerçeğin peşinde! 'Gözleri KaraDeniz' bu akşam atv'de!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:48
Azil ve Güneş'in yolda arabalarının bozulması, Güneş'in ailesinin ölümüne dair sarsıcı bir gerçeğin ortaya çıkmasına yol açar; tamirci, kazanın aslında planlı bir cinayet olduğunu söyler.

Güneş, ailesinin bilerek öldürülmüş olabileceği ihtimaliyle yıkılırken, Azil onunla birlikte gerçeğin peşine düşmeye karar verir.

Gözleri KaraDeniz 16.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Aynı saatlerde Osman, Azil'e kurulan pusuyu engellemeye çalışırken çıkan çatışmada yanlışlıkla kendi oğlu Mehmet'i vurur.

Mehmet ağır yaralı halde hayata tutunurken Osman vicdan azabının altında ezilir.

Hastanede Mehmet'in vurulduğunu öğrenen Nermin, gerçeği öğrendiğinde Osman'a karşı geri dönülmez bir öfke beslemeye başlar.

Aile, Osman'ın "kendi oğlunu vurduğu" gerçeğiyle paramparça olurken, evde dengeler altüst olur.

Azil ise hem kendisine kurulan suikastın ardındaki isimlerin Mehmet ve Ziya olduğunu öğrenir hem de Güneş'i korumak için ondan uzak durmayı düşünmeye başlar.