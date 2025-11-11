Trend Galeri Trend Magazin Güneş ve Azil’in kaçışı konağı karıştırıyor: Aşk mı, cesaret mi?

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:35
Aşklarını ilan ettikten sonra evden ayrılan Güneş ve Azil, görmeye bile cesaret edemedikleri bir rüyaya adım atar.

Güneş ve Azil'in evden ayrılışı Maçari konağında bomba etkisi yapar.

Her iki oğlunun da elinden kayıp gittiğini gören Osman, Azil'in kararlı duruşunu izlerken geçmişiyle yeniden bir yüzleşmeye girer.

Azil'in geçmişine dair öğrendiği sır, Aslı'yı Mehmet'le ittifak kurmaya yönlendirir.

Güneş, Azil'le kuracağı yeni hayatına hazırlanırken, geçmişte teyzesine güvenerek attığı bazı adımların geri dönüşü olmadığını öğrenir.

Gözleri Karadeniz 11. Bölüm Fragmanı | Video

Haklarını yeniden kazanmak için bir çıkış yolu ararken bir kez daha Nermin'le karşı karşıya gelmek zorunda kalır.

Mehmet'in daveti üzerine yola çıkan Azil, buluşma yerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

Güneş'in eline geçen bir mektup, aşklarının gücünü bir kez daha sınava tabi tutacaktır.

Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı atv ekranlarında...

