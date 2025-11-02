Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, son günlerde zor günler geçiriyor. Aniden rahatsızlanan Sibil Çetinkaya, hastanede yaklaşık 10 gündür tedavi görüyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, gözyaşlarını tutamamıştı. 'ARTIK DAMARIM KALMADI KAN ALINACAK' Çetinkaya, 'Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak.' ifadelerini kullanmıştı. 'TÜM POZİTİFLİĞİMİ KAYBETTİM' Çetinkaya sözlerine şöyle devam etmişti, 'Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyolar işte. Korkmaya başladığim için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası. 'UZUN BİR SÜRE DAHA BURADAYIZ' Oldukça moralsiz olduğu görülen Çetinkaya sağlık durumu hakkında bir başka paylaşım yaparak, '10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun.' demişti. Sağlık problemleri yaşayan Sbil Çetinkaya son olarak hastalığının nedenini açıkladı. 'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMLE İLGİLİ BİR SÜREÇ' Ünlü sosyal medya fenomeni şu açıklamalarda bulundu: ''Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek. Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim'' YAKIN ARKADAŞLARI VE AİLESİ YALNIZ BIRAKMIYOR Öte yandan bu paylaşımları yapan Çetinkaya'yı yakın arkadaşları ve ailesi de bir an olsun yalnız bırakmıyor. KÜSLÜK UZUN ZAMAN ÖNCE SONA ERMİŞTİ Bir dönem aralarının bozuk olduğu iddia edilen Dila Tarkan ve Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz ay birlikte tatile çıkmış ve iddiaları reddetmişti. 'AKLIM, KALBİM, DUALARIM SENİNLE...' Dila Tarkan, bugün Sibil Çetinkaya'yı hastanede ziyaret etti. Dila Tarkan duygu dolu paylaşımına, 'Aklım, kalbim, dualarım seninle. Canımsın benim. Her şey iyi olacak' notunu ekledi. Bakın diğer ünlü isimler hangi hastalıklarla savaşıyor... Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı. Adana doğumlu Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik yaparak da adını duyurdu. Ancak Tatlıtuğ'un hayatı sadece parlak bir kariyer ve yakışıklılıktan ibaret değil. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık gerçeği, onu sevenleri kadar kamuoyunu da şaşırttı. Meğer uzun yıllar boyunca ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş. Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız. Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi. Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor. Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil. SEZEN AKSU 'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil. MEHMET ALİ ERBİL Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor. Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor. EBRU GÜNDEŞ Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı. Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor. AJDA PEKKAN 79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor. LADY GAGA Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı. BELLA HADİD Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip. SELENA GOMEZ Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.