Trend Galeri Trend Magazin Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir süredir hastaneden yaptığı paylaşımlarla sevenlerini endişelendirmişti. Uzun süredir nedeni bulunamayan rahatsızlığının teşhis edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:07
Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, son günlerde zor günler geçiriyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Aniden rahatsızlanan Sibil Çetinkaya, hastanede yaklaşık 10 gündür tedavi görüyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, gözyaşlarını tutamamıştı.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

"ARTIK DAMARIM KALMADI KAN ALINACAK"

Çetinkaya, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak." ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

"TÜM POZİTİFLİĞİMİ KAYBETTİM"

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etmişti, "Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyolar işte. Korkmaya başladığim için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

"UZUN BİR SÜRE DAHA BURADAYIZ"

Oldukça moralsiz olduğu görülen Çetinkaya sağlık durumu hakkında bir başka paylaşım yaparak, "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." demişti.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Sağlık problemleri yaşayan Sbil Çetinkaya son olarak hastalığının nedenini açıkladı.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMLE İLGİLİ BİR SÜREÇ"

Ünlü sosyal medya fenomeni şu açıklamalarda bulundu: ''Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek. Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim''

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

YAKIN ARKADAŞLARI VE AİLESİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Öte yandan bu paylaşımları yapan Çetinkaya'yı yakın arkadaşları ve ailesi de bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

KÜSLÜK UZUN ZAMAN ÖNCE SONA ERMİŞTİ

Bir dönem aralarının bozuk olduğu iddia edilen Dila Tarkan ve Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz ay birlikte tatile çıkmış ve iddiaları reddetmişti.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

"AKLIM, KALBİM, DUALARIM SENİNLE..."

Dila Tarkan, bugün Sibil Çetinkaya'yı hastanede ziyaret etti. Dila Tarkan duygu dolu paylaşımına, "Aklım, kalbim, dualarım seninle. Canımsın benim. Her şey iyi olacak" notunu ekledi.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Bakın diğer ünlü isimler hangi hastalıklarla savaşıyor...

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Adana doğumlu Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra mankenlik yaparak da adını duyurdu.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Ancak Tatlıtuğ'un hayatı sadece parlak bir kariyer ve yakışıklılıktan ibaret değil. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık gerçeği, onu sevenleri kadar kamuoyunu da şaşırttı. Meğer uzun yıllar boyunca ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Günlerdir hastanede mücadele ediyordu... Sibil Çetinkaya hastalığının ne olduğunu açıkladı!

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.