Gurbetçi Şaban’ın unutulmaz Bahar’ıydı…Yeşilçam’ın güzel yıldızı Müge Akyamaç 62 yaşında zamana meydan okuyor!
Gurbetçi Şaban filminde hayat verdiği Bahar karakteriyle bir döneme damga vuran Müge Akyamaç, aradan geçen zamana rağmen ışıltısını koruyor. 62 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, doğal güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:02