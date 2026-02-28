Trend
Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! "Resmen gençleşmiş"
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna'nın son görüntüsü gündem oldu. 80 yaşındaki usta oyuncunun zayıfladığı gözlerden kaçmazken, sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 19:52