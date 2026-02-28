Trend Galeri Trend Magazin Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! "Resmen gençleşmiş"

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! "Resmen gençleşmiş"

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna'nın son görüntüsü gündem oldu. 80 yaşındaki usta oyuncunun zayıfladığı gözlerden kaçmazken, sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 19:52
Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Dizinin Hayriye'si Güven Hokna'nın Yaprak Dökümü'ndeki halinden eser kalmadı. Fazla kilolarından kurtulan usta oyuncu adeta incecik kaldı.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

80 yaşındaki usta oyuncunun son halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Sosyal medyada gündem olan oyuncuya "Gençleşmişsin", "Nerede Hayriye Hanım" yorumları yapıldı.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

HALİL ERGÜN

'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan oyuncu Halil Ergün, kilolarıyla mücadele eden ünlüler arasında yerini alıyor.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Usta oyuncu, aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

40 KİLO VERDİ!

Son olarak ekranlara çıkan Halit Ergün'ün, fit hali çok konuşuldu. Mide ameliyatı geçirmeden 40 kilo veren Ergün'ün yeni hali çok beğenildi.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

ARDA KURAL

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

20 KİLO VERDİ!

Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

KAYRA ŞENOCAK

Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

40 KİLO VERDİ!

1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı.

Güven Hokna’yı gören şaşıp kalıyor! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si adeta tığ gibi oldu! Resmen gençleşmiş

Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı.