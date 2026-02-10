Trend
Galeri
Trend Magazin
Güvenlik kamerası görüntüleri delil olmuştu! Danla Biliç'in darp davasında Berk Çetin için karar çıktı
Güvenlik kamerası görüntüleri delil olmuştu! Danla Biliç'in darp davasında Berk Çetin için karar çıktı
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, "Pişmanım" savunması yapan Çetin'e 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 10:58