Trend Galeri Trend Magazin Güvenlik kamerası görüntüleri delil olmuştu! Danla Biliç'in darp davasında Berk Çetin için karar çıktı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, "Pişmanım" savunması yapan Çetin'e 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 10:58
Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Neslihan Damla Aktepe, eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından darp edilmişti.

Çetin hakkında suç duyurusunda bulunan Danla Biliç, ardından darp edildiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Yapılan suç duyurusunun ardından Berk Çetin hakkında, "kadına karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Berk Çetin avukatıyla birlikte katıldı.

Danla Biliç ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk kez savunma yapan Çetin, "Yapmamam gereken bir şeydi. Bir hata yaptım, pişmanım" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI

Çetin'in savunmasının ardından kararını açıklaya mahkeme sanığa, "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkında verdiği ceza için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Verilen bu kararla sanık Berk Çetin 5 yıl süre içinde aynı suçu işlemezse hakkında verilen ceza düşecek.