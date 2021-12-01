Güzel oyuncu Aslı Enver'den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Merve Terim ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Enver, "Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor" dedi.

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştirip, yaklaşık iki milyon TL değerinde elektrikli otomobil aldığı haberleriyle gündem olan ünlü oyuncu, toplu taşıma da kullandığını belirtti.

"VALLAHİ ÇOK GÜZELDİ" Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen 37 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez objektiflere yansımıştı.

Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.