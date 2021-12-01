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Güzel oyuncu Aslı Enver'den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' ve Babil dizileriyle yıldızı parlayan, başarılı oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim ile Nişantaşı'ndaydı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu, sevenlerine üzen bir haber verdi. Aslı Enver, koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıkladı. İşte tüm açıklamaları...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:18
Güzel oyuncu Aslı Enver’den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Merve Terim ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Enver, "Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor" dedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver’den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştirip, yaklaşık iki milyon TL değerinde elektrikli otomobil aldığı haberleriyle gündem olan ünlü oyuncu, toplu taşıma da kullandığını belirtti.

Güzel oyuncu Aslı Enver’den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

"VALLAHİ ÇOK GÜZELDİ"

Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen 37 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez objektiflere yansımıştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver’den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver’den sevenlerini üzen karar! Bunu kimse beklemiyordu...

"İÇİME SİNEN BİR PROJE GELMEDİ"

Son olarak final yapan 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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