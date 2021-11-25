Güzel oyuncu Aslı Enver’in yeni otomobili dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi dizilerdeki başarılı performansıyla karşımıza çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Etiler'deydi. Güzel oyuncu Aslı Enver, yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülendi. Aslı Enver'in elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen Aslı Enver, önceki gün Etiler'deydi. Güzel oyuncu, yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülendi. Enver'in elektrikli aracının fiyatı dikkat çekti.

Etiler'de arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını verdi.

Milliyet'in haberine göre; Son olarak final yapan 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yaptı.

"Güzel bir şeyler gelirse tabii ki yapacağım" diyen Aslı Enver, "Tam içime sinen bir proje henüz gelmedi. Öyle bir proje gelirse inşallah olacak" ifadelerini kullandı.