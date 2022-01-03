Güzel oyuncu Burcu Özberk ile İlhan Şen sevgili mi? Aşk iddialarına son noktayı koydu!

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Burcu Özberk, partneri İlhan Şen'le çıkan aşk dedikoduları için son noktayı koydu.

Burcu Özberk, yeni yıla Kıbrıs'te otelde arkadaşları ile merhaba dedi. Oyuncu, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özberk, "2021 yılı benim için çok güzel geçti. 2022 yılına da büyük enerji ve büyük hayallerle gireceğim" dedi.

Milliyet'in haberine göre; Partneri İlhan Şen'le çıkan aşk dedikoduları için oyuncu, "Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı fotoshop yapmış sonra da onu gerçek zannetmişler o yüzden haber olmuş ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam" dedi.

Son olarak geçtiğimiz yıl 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programında sahneye çıkan oyuncu, "Bana bir tek Ebru Gündeş dönmedi ama bugün onu dinleyerek yeni yıla girmek çok güzel" diye konuştu.