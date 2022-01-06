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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu'ndan 2022'ye girerken aşk dolu paylaşım geldi. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğruladı. İrem Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı. İrem Helvacıoğu, son verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Helvacıoğlu, şöhret yolunun çok kolay olmadığını belirtirken, "Ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermem" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 12:19
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

'Behzat Ç.', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi iddialı projelerle adını duyuran İrem Helvacıoğlu, şöhret yolunun çok kolay olmadığını belirtirken, "Ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermem" dedi.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

İrem Helvacıoğlu, MAG dergisinde verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

"Tırmandığım yol diyelim buna, çok dik ve zorluydu.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı" diyen oyuncu, her geçen gün yeni bir şey öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

"HADSİZLİK"
Sosyal medya kültürü üzerine konuşan Helvacıoğlu, eleştiriye açık olduğunu ama hadsizliğe kızdığını söyledi:

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