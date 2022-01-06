Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde adeta fenomen olan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu'ndan 2022'ye girerken aşk dolu paylaşım geldi. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğruladı. İrem Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı. İrem Helvacıoğu, son verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Helvacıoğlu, şöhret yolunun çok kolay olmadığını belirtirken, "Ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermem" dedi.
'Behzat Ç.', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi iddialı projelerle adını duyuran İrem Helvacıoğlu, şöhret yolunun çok kolay olmadığını belirtirken, "Ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermem" dedi.
İrem Helvacıoğlu, MAG dergisinde verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
"Tırmandığım yol diyelim buna, çok dik ve zorluydu.
Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı" diyen oyuncu, her geçen gün yeni bir şey öğrendiğini de sözlerine ekledi.
"HADSİZLİK"
Sosyal medya kültürü üzerine konuşan Helvacıoğlu, eleştiriye açık olduğunu ama hadsizliğe kızdığını söyledi: