Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’dan çarpıcı açıklamalar! Tırmandığım yol dik ve zorluydu!

'Behzat Ç.', 'Muhteşem Yüzyıl', ' Sen Anlat Karadeniz ' gibi iddialı projelerle adını duyuran İrem Helvacıoğlu , şöhret yolunun çok kolay olmadığını belirtirken, "Ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermem" dedi.

Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı" diyen oyuncu, her geçen gün yeni bir şey öğrendiğini de sözlerine ekledi.