Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medyayı salladı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Erkan Şen isimli bir işletmeciyle şu sıralar aşk yaşayan bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Merve Boluğur'un bu sorular arasından, "Bir kadını seksi yapan üç şey nedir sence" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.
Erkan Şen isimli bir işletmeciyle şu sıralar aşk yaşayan bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Merve Boluğur'un bu sorular arasından, "Bir kadını seksi yapan üç şey nedir sence" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.
2015 senesinde evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında evliliğini sona erdiren Merve Boluğur şimdilerde Erkan Şen isimli bir işletmeciyle aşk yaşıyor.
Aşklarını özgür bir şekilde yaşamayı tercih eden Merve Boluğur ve Erkan Şen ikilisi her defasından kameralara mutluluk pozu veriyor.
Özel hayatında mutlu günler yaşayan Merve Boluğur sosyal medya sayfasından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme geliyor.
Merve Boluğur, son olarak Instagram sayfasından verdiği bir yanıtla dikkat çekti.