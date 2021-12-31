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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in aşkı doludizgin devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık altı aydır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, 2022'yi Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayacak. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konaklayacak ikili, İstanbul'a birkaç gün sonra dönecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 11:29
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

Birkaç gün önce İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya'nın yeni yıl planı ortaya çıktı. Bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan güzel oyuncunun sevgilisiyle Paris'te olacağı öğrenildi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

Son dönemde işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Adana'da çekilen 'Şahmeran' dizisinin tamamlanması sonrası İstanbul'a dönmüştü.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

'ADANA TARZI SERENAY'
Rol arkadaşlarıyla İstanbul Havalanı'nda objektiflere yansıyan ünlü ismin, kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar dikkat çekmiş ve Sarıkaya'yı görenler "Adana Tarzı Serenay" yorumunda bulunmuştu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

Muhabirlerin Umut Evirgen ile alakalı sorularına yanıt vermeyen, yalnızca teşekkür eden Serenay Sarıkaya'nın yılbaşı planı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

EYFEL MANZARALI OTELDE KALACAKLAR
Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, 2022 yılını Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayacak. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konaklayacak ikili, İstanbul'a birkaç gün sonra dönecek.

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