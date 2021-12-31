Trend Galeri Trend Magazin Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in Paris kaçamağı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in aşkı doludizgin devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık altı aydır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, 2022'yi Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayacak. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konaklayacak ikili, İstanbul'a birkaç gün sonra dönecek.