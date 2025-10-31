Trend
Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yine rakip tanımadı: Güzelliğiyle büyüleyen poz geldi! "Bu nasıl ev hali..."
atv'nin başarılı dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Barış Arduç ile birlikte rol alan Hande Erçel, sergilediği performansın yanı sıra güzelliği ile de sık sık adından söz ettiriyor. Kariyer basamaklarını adım adım tırmandığı bu yolda güzelliğiyle mest eden Erçel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile göz kamaştırdı.
Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 08:43