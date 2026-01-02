Trend
Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı: Binlerce kişi aynı yorumu yaptı!
A.B.İ dizisi için şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile partner olmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Güzel oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu ile verdiği yılbaşı pozuna "Güzellik genetikmiş" yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 14:00