Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı: Binlerce kişi aynı yorumu yaptı!

A.B.İ dizisi için şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile partner olmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Güzel oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu ile verdiği yılbaşı pozuna "Güzellik genetikmiş" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 13:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 14:00
Afra Saraçoğlu, hem iş hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim, hayranlarını heyecanlandıran yeni projesi öncesi ailesiyle moral depoladı.

DEV PARTNERLİK ÖNCESİ "ANNE" MOLASI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı "A.B.İ – Aile Bir İmtihandır" dizisi için hazırlıklarını tamamlayan Saraçoğlu, soluğu annesinin yanında aldı.

Yeni yıla ailesiyle giren güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı kare, saniyeler içinde binlerce beğeni aldı.

"GÜZELLİK MİRASI ANNEDEN: İŞTE O POZ!"

Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile samimi ve neşeli bir yılbaşı pozu veren Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, anne - kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Özel hayatıyla dillerden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun annesi aynı zamanda kızının kariyer yolculuğunda en önemli adımı atan isim.

ANNESİ ÖZCAN DENİZ'E MESAJ ATTI
Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor.

Fotoğrafa "Başladık biz" notu düşen Deniz'e, Saraçoğlu'nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz'e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu'nun hayatını değiştiriyor.

İşte Afra Saraçoğlu'nun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

ŞERİF SEZER

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

DEMET EVGAR VE ANNESİ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN