Güzelliğini annesinden, şöhretini babasından aldı: Herkesin ’bebekliğini’ bildiği o isim podyumların tek hakimi!

Bir yanda Hollywood'un ikonik ismi, diğer yanda müzik dünyasının efsanesi... Devlerin kızı Apple Martin, herkesin gözü önünde büyüdükten sonra rotayı podyumlara kırdı. Eğitimini sürdürürken dünya devlerinin yeni yüzü olan genç yıldızın son halini görenler, "annesinin kopyası" demekten kendini alamadı.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 10:09
Eğlence dünyasında anne ve babaları kadar ünlü olan, kariyer basamaklarını ailelerinin isimleriyle hızla tırmanan "nepo baby" kuşağına her geçen gün yeni isimler ekleniyor.

Bu isimlerin son temsilcilerinden biri de, Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple Martin oldu.

MODA DÜNYASINA İDDİALI GİRİŞ

Hollywood'un ikonik aktrisi Gwyneth Paltrow ile Coldplay'in solisti Chris Martin'in 21 yaşındaki kızı Apple Martin, kariyer rotasını podyumlara çevirdi.

Bir süredir modellik dünyasında küçük adımlarla ilerleyen genç yıldız, dünyaca ünlü moda devinin yeni kampanya yüzü olarak profesyonel kariyerine büyük bir ivme kazandırdı.

ANNESİNDEN TAM DESTEK

Sosyal medya hesabından yer aldığı kampanya çekimlerini paylaşan Apple Martin'e ilk tebrik ise annesinden geldi.

Kızının başarısıyla gurur duyan Gwyneth Paltrow, fotoğrafların altına "Nefes kesici" yorumunu yaparak Apple'ın arkasındaki en büyük destekçi olduğunu bir kez daha gösterdi.

"NEPO BABY" TARTIŞMALARI VE EĞİTİM

Ünlü bir aileye doğmanın getirdiği avantajlarla sektöre "1-0 önde" başlayan isimler için kullanılan "nepo baby" (torpilli bebek) sıfatı, Apple Martin için de sıkça dile getiriliyor.

Ancak genç model, ailesinin şöhretine yaslanmakla kalmayıp bir yandan eğitim hayatını da titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Apple Martin'in, modellikten sonra ileride tıpkı Paltrow gibi oyunculuğa da adım atabileceği ve eğlence sektörünün en parlak figürlerinden biri olacağı konuşuluyor.

Hem müzik hem de sinema dünyasının iki dev isminin genlerini taşıyan Apple, şimdiden moda dünyasında kendi imzasını atmaya başladı bile.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör