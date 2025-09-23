Trend Galeri Trend Magazin Güzelliğiyle görenleri mest ediyor... 70 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla hayran bıraktı!

'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Bizim Kız' ve daha sayısız Yeşilçam filminde boy gösteren usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle hayran bırakmaya devam ediyor. Beyaz perdenin güzellerinden olan 70 yaşındaki usta oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğrafla mest etti...