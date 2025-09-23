Trend Galeri Trend Magazin Güzelliğiyle görenleri mest ediyor... 70 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu son pozlarıyla hayran bıraktı!

'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Bizim Kız' ve daha sayısız Yeşilçam filminde boy gösteren usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle hayran bırakmaya devam ediyor. Beyaz perdenin güzellerinden olan 70 yaşındaki usta oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğrafla mest etti...

Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:50
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle bir döneme damgasını vurdu.

Henüz 20 yaşında rol aldığı "Yaban" filmiyle kamera karşısına geçen Bubikoğlu, kısa sürede sinemanın parlayan yıldızları arasına girdi.

Kariyerinde asıl çıkışı ise, 1975 yılında başrolünde Tarık Akan ile yer aldığı "Ah Nerede" filmiyle yakaladı.

Bu film, Bubikoğlu'nun dönüm noktası olurken aynı zamanda Yeşilçam'ın unutulmaz romantik komedileri arasına girmeyi başardı.

Oyunculuk serüveni boyunca sadece Tarık Akan değil; Türk sinemasının dev isimleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray gibi usta oyuncularla da aynı projelerde yer aldı.

Bubikoğlu, rol aldığı filmlerle yalnızca bir dönemin değil, Türk sinema tarihinin de en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Bugün hala Yeşilçam'ın altın çağını hatırlatan Gülşen Bubikoğlu, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle Türk sinemasının efsaneleri arasında yer almaya devam ediyor.

Özellikle dönemin genç kızları için bir rol model olan Bubikoğlu, beyaz perdede sergilediği güçlü kadın karakterleriyle dikkat çekti.

Sinemadaki başarısını özel hayatındaki duruşuyla da perçinleyen usta oyuncu, sanat camiasından uzaklaştığı yıllarda dahi hayranları tarafından unutulmadı.

Onun filmleri hala televizyon ekranlarında yeniden yayınlandığında büyük ilgi görüyor, genç kuşak izleyiciler bile Bubikoğlu'nun büyüsüne kapılıyor.

Yeşilçam güzeli aynı zamanda özel hayatıyla da bir dönem oldukça merak edildi. 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlenen Türker İnanoğlu, eşine olan desteğini her daim dile getiriyordu.

50 yıl aynı yastığa baş koyan çift, Türker İnanoğlu'nun 88 yaşında hayatını kaybetmesi ile son bulmuştu.

Artık gözlerden uzak, kendine has bir yaşam tarzı süren usta oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile sevenleriyle etkileşim kuruyor.

99,4 binlik hesabında fotoğraflar yayınlayan Gülşen Bubioğlu, sevenlerinin her zaman ilgi odağı oluyor.

YEŞİLÇAM YILDIZININ SON HALİ...

Günümüzde sosyal medya hesabında da bir hayli aktif olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yayınladığı son hali ile görenleri hayran bıraktı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle mest eden Yeşilçam yıldızı, sevenlerinden birçok beğeni aldı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yalnızca sinemadaki başarılarıyla değil, yıllar sonra dahi koruduğu zarafetiyle de gündemde kalmayı başarıyor.

Bir dönem beyazperdenin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Bubikoğlu, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini canlı tutuyor.

Genç kuşaklar onu çoğunlukla televizyonlarda yeniden gösterilen filmlerden ya da ailelerinin anlattığı hikayelerden tanıyor. Ancak Bubikoğlu'nun bugünkü görünümü, yıllara meydan okuyan güzelliği ve dinamik enerjisiyle hala izleyicilerden büyük beğeni topluyor.