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Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı
Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı
Hem güzelliği hem de başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Nefise Karatay, 10 yaşındaki kızı Maya ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın uyumu kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşıma beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdı.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:18