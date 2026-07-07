Trend Galeri Trend Magazin Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Hem güzelliği hem de başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Nefise Karatay, 10 yaşındaki kızı Maya ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın uyumu kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşıma beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdı.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:18
Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Nefise Karatay, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Ünlü manken Nefise Karatay 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015 yılında da kızı Maya'yı dünyaya getirdi.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü.

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Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

GÜZELLİĞİYLE ŞİMDİDEN ANNESİNİN TAHTINA ADAY!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterildi.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Son olarak Karatay, kızı Maya ile bu tatil karesini paylaştı. Anne-kız pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN 20 YAŞINDA BİR DELİKANLI

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

MİRAN VE EZMİRA KOCAMAN OLDU

Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

Berdan Mardini kendi adını taşıyan kozmetik markasının ilk mağazasını açtı. Açılışta çocukları Miran ve Ezmira'nın son hali dikkat çekti.

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

SONGÜL KARLI

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

MAHMUT TUNCER

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

İBRAHİM ERKAL

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

CENGİZ KURTOĞLU

Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU