Güzellik anneden kıza geçmiş! Eski manken Nefise Karatay ile kızı Maya sosyal medyayı salladı

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EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN 20 YAŞINDA BİR DELİKANLI

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor.