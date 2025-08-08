“Güzellik genetikmiş!” İzzet Yıldızhan’ın kızını görenler gözlerine inanamadı! Düğünde tüm gözler ondaydı...

İş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri iş insanı Kazım Türker'in oğlunun düğününde bir araya geldi. Gecenin en çok konuşulan ailelerinden biri ise ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan ve ailesi oldu. Kızı Zelal Yıldızhan ise en çok konuşulan isimlerden biri oldu.