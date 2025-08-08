Trend Galeri Trend Magazin “Güzellik genetikmiş!” İzzet Yıldızhan’ın kızını görenler gözlerine inanamadı! Düğünde tüm gözler ondaydı...

İş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri iş insanı Kazım Türker'in oğlunun düğününde bir araya geldi. Gecenin en çok konuşulan ailelerinden biri ise ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan ve ailesi oldu. Kızı Zelal Yıldızhan ise en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:20
İzzet Yıldızhan, zarafetiyle dikkat çeken eşi Ajda Yıldızhan ve güzelliğiyle göz dolduran kızları Zelal Yıldızhan ile davete katıldı. Uyumlu ve şık kıyafet tercihleriyle objektiflerin ilgi odağı haline gelen Yıldızhan ailesi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Özellikle genç Zelal'in annesi Ajda Yıldızhan'a olan benzerliği kullanıcıların gözünden kaçmadı. "Zelal güzelliğini annesinden almış" yorumları dikkat çekerken, ailece verdikleri pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Gecede adeta şıklık yarışı yaşanırken, Yıldızhan ailesi zarafetleriyle geceye damga vurdu.

İŞTE O POZ!

9 ÇOCUK BABASI İZZET YILDIZHAN'IN KIZI DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU!

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı bir köyde 15 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

DAHA KÜÇÜK YAŞTA BABASINI KAYBETTİ

Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi de Mustafa olan Yıldızhan, babasını henüz daha 1 yaşındayken kaybetmiştir.

Eğitim-öğretim hayatını daha ilkokul ikinci sınıftayken sonlandıran ünlü isim, daha sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirerek tamamlamıştır.

Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladığı Diyarbakır'da kan davası nedeniyle ayrılmış ve 10 yaşındayken 5 abisi ile birlikte Adana'ya yerleşerek burada pamuk işçiliği yapmaya başlamıştır.

Ardından iş hayatına 13 yaşında kebapçı çıraklığı ile devam eden Yıldızhan, 1980 yılında Ankara'da müzik dersleri almaya başlamıştır.

Zamanla şarkıları ve albümleri ile gündem haline gelen ve ödüller kazanmaya başlayan Yıldızhan, şimdilerde Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer almıştır.

Sahnelerinin yanı sırası iş dünyasında da başarısıyla gündeme gelen sanatçı bu zamana kadar 3 ayrı birliktelik yaşamış ve bu birlikteliklerinden toplamda 9 çocuk babası olmuştur.

Geçtiğimiz aylarda ise yıllardır sır gibi sakladığı 23 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Ajda Yıldızhan ile ilk defa fotoğrafını paylaşan Yıldızhan ,her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösteriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 62 yaşındaki Yıldızhan'ın Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında toplamda 9 çocuğu bulunuyor.

GÜZELLİĞİ İLE ADETA BÜYÜLÜYOR!

Geçtiğimiz aylarda kızıyla yaptığı araba yolculuğu sırasında fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal'i görenler gözlerine inanamamıştı.

Güzelliği ile magazin manşetlerine konu olan Zelal Yıldızhan'a, takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Çocuklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, mutlu aile tablosunu sürekli gözler önünde sunarak ailesine verdiği değeri takipçilerine de hissettiriyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.