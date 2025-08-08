Trend
Galeri
Trend Magazin
“Güzellik genetikmiş!” İzzet Yıldızhan’ın kızını görenler gözlerine inanamadı! Düğünde tüm gözler ondaydı...
“Güzellik genetikmiş!” İzzet Yıldızhan’ın kızını görenler gözlerine inanamadı! Düğünde tüm gözler ondaydı...
İş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri iş insanı Kazım Türker'in oğlunun düğününde bir araya geldi. Gecenin en çok konuşulan ailelerinden biri ise ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan ve ailesi oldu. Kızı Zelal Yıldızhan ise en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:20