Trend Galeri Trend Magazin Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Eşi Adnan Aksoy'la resmiyette hala evli olan Güzide Duran, Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Duran'ın sevgilisiyle paylaştığı ilk sosyal medya pozu kısa sürede gündem oldu. Evliliği resmen bitmeden yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 10:14
Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmamış olmasına rağmen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile yasak aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele poz vererek herkesi hayrete düşürmüştü.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

16 yıllık eşi Adnan Aksoy ortaya çıkan görüntülerden sonra sosyal medya hesabından Güzide Duran'a adeta ateş püskürmüştü.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

"İBRETLİK BİR TABLO"
Görüntülerin basına yansımasının ardından Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'dan oldukça sert bir açıklama geldi. Aksoy, sosyal medyada paylaştığı mesajında Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyen Aksoy, açıklamasında evlilik birliğine saygısızlık yapıldığını savundu. "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK GELDİ!

Güzide Duran ise sessizliğini kısa sürede bozarak duygusal bir açıklama yaptı. Evliliğini 2007 yılında büyük bir aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını belirtti. Çocuklarını görememenin kendisini derinden yaraladığını söyleyen Duran, maddi hiçbir talepleri olmamasına rağmen boşanma sürecinin uzamasından şikayetçi oldu. Bu sürecin kendisine adeta bir "pranga" gibi işlediğini söyleyen Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" dedi. Duran, hayatına yeni bir sayfa açmak istediğini açıkça ifade ederek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum," diyerek Fikret Orman'la ilişkisinin arkasında durdu.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

BOŞANMADAN SEVGİLİSİYLE İLK KAREYİ PAYLAŞTI...

Yasak aşkıyla gündemden düşmeyen Güzide Duran sevgilisi Fikret Orman'la ilk kez paylaşım yaptı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Orman'ın elini tutan ve paylaşımına kalp emojisi koyan Duran'a çok sayıda tepki yağdı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

BOŞANMADAN NİKAH MASASINA OTURUYOR!
Özel hayatıyla dikkat çeken Güzide Duran Fikret Orman'dan evlilik teklifi de almıştı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

PES DEDİRTEN EVLİLİK AÇIKLAMASI!
Güzide Duran, yaptığı evlilik açıklaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

"YÜZÜK CİDDİYETİN SEMBOLÜ"

Bir AVM'de basın mensuplarıyla sohbet eden Duran, parmağında olan yüzüğü soran muhabirlere, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diyerek konuya açıklık getirdi.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

TEKTAŞI ELE VERDİ!
Güzide Duran, yapmış olduğu açıklamadan birkaç gün önce de sosyal medya hesabından iddia edilen evlilik yüzüğünü paylaşmıştı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ...

Öte yandan Resmi olarak evli olan Güzide Duran ile yasak ilişki yaşadığı Fikret Orman, kendilerine yöneltilen toplumsal tepkiye rağmen bildiklerini okuyor!

İkilinin, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübünde kimseye aldırış etmeden sarmaş dolaş öpüşmesi diğer müşteriler tarafından hayretle karşılandı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU
Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak bu dava sürerken Duran'ın işadamı Fikret Orman'la yasak aşk yaşamaya başlaması yadırganmıştı. Konu tartışılırken ikili kimseye aldırmadan el ele poz verince olay toplumsal bir tepkiye dönüşmüştü.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI
Herkes yoğun tepki nedeniyle ikilinin aşklarını gizli saklı yaşamasını beklerken tam tersi oldu. Güzide Duran önce "Fikret Orman'la çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Ardından da ikili Marmaris tatiline çıktı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Önceki gece ise gittikleri gece kulübünde tepkili bakışlara aldırış etmeden öpüşerek, sarılarak, dans ederek aşklarını ulu orta yaşadı. Bu durum mekandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Evli eski manken Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa böyle görüntülendi

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI!
Güzide Duran ortaya çıkan görüntüler için sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

"ZORLA TUTULMAYA ÇALIŞIYORUM"
Resmiyette hala evli olan Duran yaptığı açıklamada "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

NELER OLMUŞTU?

Bir dönem podyumların tozunu attıran eski manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu. Güzide Duran ve 16 yıllık iş insanı eşi Adnan Aksoy'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki evlatları olan ünlü çift ayrılık kararının ardından Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Boşanma kararının ardından Güzide Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"KENDİMDEN EMİNİM"

Duran, ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüp şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta"

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Buruk ise, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Geçen gün bir etkinlik çıkışında görüntülenen Güzide Duran, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

EŞİNDEN 2 LİRALIK 'İNTİKAM'

16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası sonrası dikkat çeken bir hamle gelmişti. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

'GÜVENİMİ ZEDELEDİ'
Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer vermişti.

Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...

"NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TANISI KONMUŞTUR"

Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek, "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır.