Güzide Duran boşanmadan sevgilisi Fikret Orman’la ilk kareyi paylaştı! Evlilik teklifi almıştı...
Eşi Adnan Aksoy'la resmiyette hala evli olan Güzide Duran, Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Duran'ın sevgilisiyle paylaştığı ilk sosyal medya pozu kısa sürede gündem oldu. Evliliği resmen bitmeden yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 10:14