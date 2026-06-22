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Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

İş insanı Adnan Aksoy ile olan evliliğini geçtiğimiz dönemde resmi olarak sonlandıran Güzide Duran, Fikret Orman ile devam eden birlikteliğinde ezber bozan bir paylaşıma imza attı.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 11:52
Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

İş insanı Adnan Aksoy ile Güzide Duran arasındaki çekişmeli boşanma davası, karşılıklı suçlamalar ve "zina" iddialarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

İkili arasında iplerin bir hayli gerildiği bu süreçte, Duran'ın henüz resmi olarak boşanmadan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açması ise olayların boyutunu iyice büyütmüştü.

Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

Birçok krizin yaşandığı 18 yıllık evlilik geçtiğimiz dönemde resmen son buldu ancak yankıları kolay kolay dinmedi. Boşanma sürecinde çocuklarıyla arası açılan ve aylardır görmediği evlatlarını ziyaret etmek için gittiği Roma'dan çocuklarının görüşmek istememesi üzerine buruk dönen tescilli güzel, mahkeme salonlarında da zorlu günler geçirmişti.

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Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

Hatta davanın gizlilik kararıyla basına kapalı yürütülen duruşmalarında Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak 40 dakika ifade vermiş; bir sonraki celsede ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

O dönem adliye koridorlarında gözyaşları içinde "Tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak" diyerek hukuk mücadelesi veren 1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, artık o fırtınalı günleri geride bıraktı.

Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

Eski model, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

Fikret Orman ile uzun süredir aşk yaşayan ancak bugüne kadar birlikte çıktıkları tatillerden paylaşım yapsa da sevgilisinin yüzünü gizlemeyi tercih eden Duran, bu sefer kural bozdu.

Güzide Duran’dan sürpriz Fikret Orman hamlesi! İlk kez o şekilde paylaştı…

45 yaşındaki ünlü ismin son paylaşımında Fikret Orman'ın yüzü ilk kez net bir şekilde yer aldı. Güzide Duran, aşkını ilan ettiği bu romantik kareyi sosyal medya hesabından kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle takipçilerine sundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör