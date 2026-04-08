’Hababam Sınıfı Güle Güle’nin ’Ekrem’i ’Muhsin Bey’in de ’Osman’ıydı...Yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu Osman Cavcı, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan yapımlarında rol alan Cavcı'nın değişimi görenleri şaşırttı. İşte Osman Cavcı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 14:20
Usta oyuncu Osman Cavcı, uzun bir aranın ardından Bebek'te objektiflere takıldı. Yıllardır başarılı oyunculuğu ve unutulmaz projeleriyle hafızalarda yer eden Cavcı, son görüntüsüyle magazin gündemine damga vurdu. Türk sinema ve dizi tarihine adını yazdıran deneyimli isim, hem kariyeri hem de yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Oyunculuk serüvenine 1980'li yıllarda başlayan Osman Cavcı, ilk olarak Ertem Eğilmez imzalı Hababam Sınıfı Güle Güle filmiyle izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhsin Bey başta olmak üzere rol aldığı yapımlarla büyük beğeni toplayan usta oyuncu, tiyatro sahnesindeki başarısını da ekranlara taşımayı başardı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Cavcı'nın yeniden görüntülenmesi, sevenlerini heyecanlandırdı.

Osman Cavcı'nın iş nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi. Bebek'te kameralara yansıyan usta oyuncunun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE SON HALİ

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projeye ve sayısız yapıma imza atan Osman Cavcı, şimdilerde hayatını İzmir'de sürdürüyor.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN DİĞER İSİM: MELİS BABADAĞ

2011-2014 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Pis Yedili, başta Kadir Doğulu olmak üzere pek çok genç yeteneği bünyesinde birleştirmiş, lise sıralarındaki eğlenceli ve zaman zaman dram dolu hikayesiyle gençlik dizileri arasında efsaneleşmişti.

Unutulmaz yapım, yıllar sonra bu kez dizinin duru güzeli Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ ile yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu.

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Dizide "Paşa" karakterine hayat veren Kadir Doğulu'nun sevgilisi rolündeki Elçin'i canlandıran Melis Babadağ, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Sessizliğini bozarak yeniden göz önüne çıkan güzel oyuncu, hakkındaki o şoke edici itirafla bir anda sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Dizide okul formasıyla boy gösteren, 17-18 yaşlarındaki masum tavırları ve liseli halleriyle hafızalarımıza kazınan Melis Babadağ, meğer o sahneleri çekerken aslında bambaşka bir dünyadaymış! Herkesin henüz reşit bile olmadığını sandığı o yıllarda, ünlü oyuncunun gerçek yaşını duyanlar adeta küçük dilini yuttu.

DİZİDE 28 YAŞINDAYMIŞ!

Minyon görüntüsü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Melis Babadağ, dizinin çekildiği o dönemde aslında tam 28 yaşında olduğunu itiraf etti!

Şimdilerde 41 yaşında olan Babadağ'ın yapmış olduğu bu itiraf dizinin sıkı takipçilerini de bir hayli şoke etti... Öte yandan Melis Babadağ'ın televizyon ekranlarında olmasada hala tiyatro sahnelerinde aktif bir şekilde oyunculukla ilgilendiği ortaya çıktı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN DİĞER İSİM: YÜKSEL AK!

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı.

18 ve 14 yaşlarında iki çocuğu olan Ak, yaşantısını şöyle anlattı: "Annelik ve İzmir, biraz emeklilik hayatı gibi... Hamile kalınca İzmir'e taşındık. Sakin ve huzurlubir hayatımız var İzmir'de..."

Yüksel Ak, podyumları hiç özlemediğini söyledi: "İstanbul'a gittiğimde iki gün sonra hemen İzmir'e dönmek istiyorum."

"46 yaşındayım, zaten her şey değişti, eskisi gibi ortam değil. Bıraktığım için hiç pişman değilim. Mutluyum ve huzurluyum."

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM: ÖZLEM DÜVENCİOĞLU

Annesi Makedon, babası ise Bulgar göçmeni. Üç kardeşler, iki tane ağabeyi var. Hukuk ve ekonomi okuyan Düvencioğlu kendi emlak şirketini kurdu ve 3,5 yıl emlak işiyle uğraştı. Üniversiteyi ihmal ettiği için emlakçılığı bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra modellik yapmaya başladı ve birkaç reklam filminde oynadı. Tarihi yapılara özel bir hayranlığı var. Hayvanları sevdiği için vejetaryen olduğunu söyleyen Özlem Düvencioğlu, sokak köpekleri için bir ev satın aldı. Almanya'dan mavi tura çıkma hayaliyle geldiği İstanbul'da tesadüfen kendini oyunculuk yaparken buldu.

Almanya'dan İstanbul'a mavi tur yapma hayaliyle gelen Özlem Düvencioğlu'nun hayatı, burada bambaşka bir yöne evrildi. Tesadüf eseri adım attığı oyunculuk dünyasında kısa sürede dikkat çeken Düvencioğlu, Hırsız Polis dizisindeki unutulmaz "Mavi" karakteriyle hafızalara kazındı.

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, son haliyle yeniden gündeme gelmeyi başardı.

Parmaklıklar Ardında dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren 45 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Düvencioğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Değişimi ve zarafetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyor. 45 yaşındaki ünlü isim, hayranlarından tam not aldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN ERHAN'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu, yıllar geçse de karakterleriyle gündemden düşmüyor.

Dizide hayat verdiği "Güllü Erhan" rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Erhan Ufak ise uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından, bu kez geçirdiği büyük değişimle adından söz ettirdi.

Bir zamanlar 140 kiloya kadar çıkan ünlü oyuncu, geçirdiği operasyon ve sonrasında benimsediği disiplinli yaşam tarzıyla tam 55 kilo vererek 85 kiloya kadar düştü.

Yaşadığı bu dikkat çekici dönüşümle neredeyse tanınmaz hale gelen Ufak, yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Dizi hayranları ünlü isme çok sayıda, "Güllü Erhan'ı tanıyamadık", "Ne kadar değişmişsin" tarzında yorumlar yaptı.