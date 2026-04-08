’Hababam Sınıfı Güle Güle’nin ’Ekrem’i ’Muhsin Bey’in de ’Osman’ıydı...Yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM: ÖZLEM DÜVENCİOĞLU

Annesi Makedon, babası ise Bulgar göçmeni. Üç kardeşler, iki tane ağabeyi var. Hukuk ve ekonomi okuyan Düvencioğlu kendi emlak şirketini kurdu ve 3,5 yıl emlak işiyle uğraştı. Üniversiteyi ihmal ettiği için emlakçılığı bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra modellik yapmaya başladı ve birkaç reklam filminde oynadı. Tarihi yapılara özel bir hayranlığı var. Hayvanları sevdiği için vejetaryen olduğunu söyleyen Özlem Düvencioğlu, sokak köpekleri için bir ev satın aldı. Almanya'dan mavi tura çıkma hayaliyle geldiği İstanbul'da tesadüfen kendini oyunculuk yaparken buldu.