Trend Galeri Trend Magazin 'Hababam Sınıfı'nın biricik 'Hafize Ana'sıydı... Yeşilçam oyuncusu Adile Naşit'in kardeşi de tanıdık çıkıt! Meğer 'Aynalı Tahir'in...

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve 50'yi aşkın filmiyle kalplere kazınan, "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit, 1987'de hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu aradan yıllar geçmesine rağmen, sevgi dolu enerjisiyle hala ilk günkü gibi izlenmeye devam ediyor. Ancak ömrünün büyük kısmını kamera önünde geçiren usta oyuncu hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Adile Naşit'in kardeşi de ekranların sevilen yüzlerindenmiş!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:17
"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalara kazındı.

1987 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen her kuşaktan seyirci tarafından hala sevgiyle hatırlanıyor.

Usta oyuncu, sadece sinemanın değil, televizyonun da en samimi yüzlerinden biriydi.

Naşit, "Uykudan Önce" programında anlattığı masallarla çocukların kalbinde ayrı bir yer edinen sanatçı, sahnedeki neşesini de kameraların ardına taşımıştı...

Ancak onun hakkında bugüne kadar pek az bilinen bir detay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Meğer Adile Naşit'in yetenek dolu kanı, ailesinin bir diğer ferdinde de hayat bulmuş.

Ünlü oyuncunun kardeşi de yıllar boyunca ekranlarda yer aldı ve birçok başarılı yapımda rol aldı.

Üstelik Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden "Medeni Haller", "Gülşen Abi", "Aynalı Tahir", "Zilyoner", "Babam Olur musun?" ve "Hastane" gibi yapımlarda izleyicinin karşısına çıkmış...

Evet, Adile Naşit'in kardeşi; tiyatro ve dizi dünyasının tanınan ismi Selim Naşit Özcan'dan başkası değil!

Naşit ailesinin bir diğer yetenekli ferdi olan Selim Naşit Özcan, ablası gibi oyunculuk kariyerinde samimiyeti ve doğal performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, yıllar boyunca sinemaya damga vuran rolleriyle gönüllere taht kurdu. Ancak asıl şaşırtan detay, yeteneğin aileden geliyor olması! Usta aktörün yeğeni, müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir isim çıktı.

Meğer ünlü oyuncunun akrabası, tanınmış sanatçı Soner Arıca'ymış!

SÜRPRİZ BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL!

Ailede başka ünlüler de var.

Bir diğer ünlü yeğeni ise televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Levent İnanır.

Konuşulan tek isim Kadir İnanır değil! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço da şaşırtan bir gerçekle yeniden gündemde.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak oyunculuğu ve karakterleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, kariyerini sinema dünyasında şekillendirmiş olsa da, ailesi de en az onun kadar dikkat çekici isimlerle dolu.

Nuri Alço, Yeşilçam'daki güçlü kariyeri ve geniş hayran kitlesiyle bugün de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ancak usta oyuncu, yalnızca kendi kariyetiyle değil, ailesinin geçmişiyle de ilgi çekiyor. Özellikle Nuri Alço'nun kimsenin pek bilmediği dedesi…

Döneminin en başarılı sporcularından biri olan dedesi, güreş tarihine adını adeta altın harflerle kazımış.

Nuri Alço'nun dedesi, Türk güreşinin efsane ismi Kel Aliço, sayısız başarıya imza atarak adını altın harflerle tarihe kazımıştı. Kırkpınar'da tam 27 yıl başpehlivan unvanını elinde tutan Kel Aliço, güreş tarihinin en güçlü ve unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bugün Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle tanınan Nuri Alço'nun dedesi Kel Aliço, ailenin iz bırakan en önemli figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze olarak anılan Şükriye Atav da Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı.

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...