Trend Galeri Trend Magazin Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde masum yüzü ile hafızalara kazınan Semra Öğretmen karakterine can veren Semra Özdamar'a yıllar acımadı. 66 yaşındaki Özdamar'a yıllar acımadı. Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:46
Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı filminde "Semra hoca" karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Öğrenciler tarafından canından bezdirilen Semra Hoca'nın son hali yıllar acımamış dedirtti.

Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Şimdilerde 68 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın duru yüzlü ‘Semra Hoca’sına yıllar acımadı! Son halini görenler üzüldü

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA