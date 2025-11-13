Trend
'Hababam Sınıfı'nın 'haylaz Bozum Cahit'iydi... Cengiz Nezir hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer babasıyla aynı filmde oynamış...
Yeşilçam'ın efsane Bozum Cahit'i Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ve diğer unutulmaz filmlerle tanınmıştı. Ancak yıllar sonra usta oyuncu hakkında ortaya çıkan bir detay herkesi şaşırttı! Meğer Nezir, Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte oynamış!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 07:55