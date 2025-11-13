Trend Galeri Trend Magazin 'Hababam Sınıfı'nın 'haylaz Bozum Cahit'iydi... Cengiz Nezir hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer babasıyla aynı filmde oynamış...

'Hababam Sınıfı'nın 'haylaz Bozum Cahit'iydi... Cengiz Nezir hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer babasıyla aynı filmde oynamış...

Yeşilçam'ın efsane Bozum Cahit'i Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ve diğer unutulmaz filmlerle tanınmıştı. Ancak yıllar sonra usta oyuncu hakkında ortaya çıkan bir detay herkesi şaşırttı! Meğer Nezir, Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte oynamış!

Giriş Tarihi: 13.11.2025 07:55
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cengiz Nezir, "Hababam Sınıfı"nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

"Bizim Aile", "Ah Nerede", "Aile Şerefi" ve "Süt Kardeşler" gibi dönemin sevilen filmlerinde de rol alan Nezir, bir dönemin ardından bir anda oyunculuğu bırakarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Mesleğini bıraktıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Nezir hakkındaki bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Meğer Cengiz Nezir, kariyerinin en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış...

Bu kişi ise usta oyuncu Ali Fuat Nezir'di.

2011 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ali Fuat Nezir'in, oğlu Cengiz Nezir ile aynı filmde rol aldığı gerçeği duyanları şaşkına çevirdi.

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gırgıriye", "Ah Nerede" ve daha birçok filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Adile Naşit, sıcak gülüşü ve "Kuzucuklarım benim" sözüyle hafızalara kazındı.

1987 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen her kuşaktan seyirci tarafından hala sevgiyle hatırlanıyor.

Usta oyuncu, sadece sinemanın değil, televizyonun da en samimi yüzlerinden biriydi.

Naşit, "Uykudan Önce" programında anlattığı masallarla çocukların kalbinde ayrı bir yer edinen sanatçı, sahnedeki neşesini de kameraların ardına taşımıştı...

Ancak onun hakkında bugüne kadar pek az bilinen bir detay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Meğer Adile Naşit'in yetenek dolu kanı, ailesinin bir diğer ferdinde de hayat bulmuş.

Ünlü oyuncunun kardeşi de yıllar boyunca ekranlarda yer aldı ve birçok başarılı yapımda rol aldı.

Üstelik Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden "Medeni Haller", "Gülşen Abi", "Aynalı Tahir", "Zilyoner", "Babam Olur musun?" ve "Hastane" gibi yapımlarda izleyicinin karşısına çıkmış...

Evet, Adile Naşit'in kardeşi; tiyatro ve dizi dünyasının tanınan ismi Selim Naşit Özcan'dan başkası değil!

Naşit ailesinin bir diğer yetenekli ferdi olan Selim Naşit Özcan, ablası gibi oyunculuk kariyerinde samimiyeti ve doğal performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, yıllar boyunca sinemaya damga vuran rolleriyle gönüllere taht kurdu. Ancak asıl şaşırtan detay, yeteneğin aileden geliyor olması! Usta aktörün yeğeni, müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir isim çıktı.

Meğer ünlü oyuncunun akrabası, tanınmış sanatçı Soner Arıca'ymış!

SÜRPRİZ BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL!

Ailede başka ünlüler de var.

Bir diğer ünlü yeğeni ise televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Levent İnanır.

Konuşulan tek isim Kadir İnanır değil! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço da şaşırtan bir gerçekle yeniden gündemde.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alarak oyunculuğu ve karakterleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, kariyerini sinema dünyasında şekillendirmiş olsa da, ailesi de en az onun kadar dikkat çekici isimlerle dolu.

Nuri Alço, Yeşilçam'daki güçlü kariyeri ve geniş hayran kitlesiyle bugün de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ancak usta oyuncu, yalnızca kendi kariyetiyle değil, ailesinin geçmişiyle de ilgi çekiyor. Özellikle Nuri Alço'nun kimsenin pek bilmediği dedesi…

Döneminin en başarılı sporcularından biri olan dedesi, güreş tarihine adını adeta altın harflerle kazımış.