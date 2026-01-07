Trend Galeri Trend Magazin Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i şimdi ne yapıyor? Bodrum’daki yeni hayatı olay oldu

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde canlandırdığı Ömer rolüyle tanınan Talip Güran, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. Usta oyuncunun yeni mesleği, sevenlerini hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 07:26
"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor?

Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur.

Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı.

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...

Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle anıyor.

Yeşilçam'ın klasikleri arasında bulunan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer"i Talip Güran, Bodrum'da Tahta sandalye imalatı yaparak yaşamını sürdürüyor.

Kıvırcık sarı saçlarıyla insanların zihnine kazınan Güran mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşti.

Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilmçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yapıyor.

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.

Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.

O günleri özlemle andığını belirten Güran, yıllar önce verdiği bir röportajda "O zamanların atmosferi bam başkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamakta lazım" ifadelerini kullandı.

"Kaybettiklerimizi hatırladıkça insan üzülüyor. Hep geçmişi anıyor insan. Geçmişten bugüne ne getirdik, ne yaptık diye düşünüyorum."

"Güzel bir klasik olan filmde oynadık. İnsanlar bu filmi beğendi. Halen bunların tepkisini alıyoruz. İnsanlar ilgi gösteriyor, bu durumda bizi hoşnut oluyoruz. Hababam sınıfının yeri çok farklıdır bu sinema sektöründe" dedi.

Güran "1982 yılında Bodrum'a taşındım. O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım."

"Tahtadan sandalye tahtadan masa imal ettim. Bu yıl birde restoran açtık eski yağhaneyi restoranda çevirdik. İnsanları bu restoranda ağırlayalım istedik."

"Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" şeklinde konuştu.

YILLARIN DEĞİŞTİRDİĞİ ÜNLÜLERİ SİZİN İÇİN DERLEDİK...

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur.

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı.

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ını siz bir de şimdi görün!