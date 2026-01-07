Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i şimdi ne yapıyor? Bodrum’daki yeni hayatı olay oldu

'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' filminin 'Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı. Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar... Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor. Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali... Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle anıyor. Yeşilçam'ın klasikleri arasında bulunan 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' filminin 'Kıvırcık Ömer'i Talip Güran, Bodrum'da Tahta sandalye imalatı yaparak yaşamını sürdürüyor. Kıvırcık sarı saçlarıyla insanların zihnine kazınan Güran mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşti. Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilmçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yapıyor. Aynı bölgede bir de restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor. Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı. O günleri özlemle andığını belirten Güran, yıllar önce verdiği bir röportajda 'O zamanların atmosferi bam başkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamakta lazım' ifadelerini kullandı. 'Kaybettiklerimizi hatırladıkça insan üzülüyor. Hep geçmişi anıyor insan. Geçmişten bugüne ne getirdik, ne yaptık diye düşünüyorum.' 'Güzel bir klasik olan filmde oynadık. İnsanlar bu filmi beğendi. Halen bunların tepkisini alıyoruz. İnsanlar ilgi gösteriyor, bu durumda bizi hoşnut oluyoruz. Hababam sınıfının yeri çok farklıdır bu sinema sektöründe' dedi. Güran '1982 yılında Bodrum'a taşındım. O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım.' 'Tahtadan sandalye tahtadan masa imal ettim. Bu yıl birde restoran açtık eski yağhaneyi restoranda çevirdik. İnsanları bu restoranda ağırlayalım istedik.' 'Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber' şeklinde konuştu. YILLARIN DEĞİŞTİRDİĞİ ÜNLÜLERİ SİZİN İÇİN DERLEDİK... Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı. Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor. Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik... Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur. Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor? Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı. Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ını siz bir de şimdi görün! İşte tanımanın neredeyse imkansız olduğu Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemim çocuk yıldızlarının değişimleri... Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde olmasa da bir çok filme imza attı. Şimdiler görenlerin Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olduğuna asla inanamayacağı Necati Aslan'ın son hali herkesi şaşırttı. 1966 yılında Malatya'da doğan Aslan, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yönetmen koltuğuna oturdu. Aslan yönetmenliğin yanı sıra, bir senarist ve yapımcı... 30 senaryo yazan Aslan, film müzikleri de hazırlıyor. On parmağında on marifet olan Necati Aslan, Yeşilçam'da 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü… İbo, '12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım' diye konuştu. İŞTE KÜÇÜK İBO'NUN SON HALİ KÜÇÜK İBO KİMDİR? Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 37 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show'a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti. Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye'de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı. 1996 yılında Ayrılık Acısı, 1997 yılında Hasret Sona Erdi Bugün, 1998 yılında Yüreğim Yanıyor, 2000 yılında Sensiz Olmuyor Gülüm, 2004 yılında Hancı ve 2009 yılında Sahnede albümlerini çıkaran ünlü isim, son olarak 2013 yılında Nerdesin adlı parçayı sevenleriyle buluşturmuştu. Küçük yaşta şöhret olan diğer isimleri sizler için derledik... Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali... MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' Batuhan Karacakaya oldu. Son olarak sevilen yarışma programı Survivor'a katılan Bülent Karacakaya'nın son hali merak edildi. İşte bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın son hali. Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Zeynep Özkaya şimdilerde mezuniyet sevinci yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacak. İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın mezuniyet paylaşımları ve dikkat çeken Instagram halleri... 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 90'lı yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali … 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine can veren Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. O dönemler küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisi toplayan Dilara Kurtulmuş, şimdilerde ise güzelliği ile herkesi büyülüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni alan Kurtulmuş, şu an herhangi bir dizi ya da film projesinin içinde bulunmuyor. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, oyunculuktan daha çok sosyal medya içerikleriyle göz önünde olmayı tercih ediyor. Jennifer Boyner, son olarak iddialı bordo elbisesi ile yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya övgüler yağdı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldız Jennifer Boyner'in değişimi … Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali… 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini hayat veren Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali... ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali... Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor. Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı. Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdilerde 30 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali... Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... Geçtiğimiz aylarda 16 yaşında basan Emir Berke Zincidi paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Leylifer Kızgınyürek, İzmir'de ailesiyle yaşıyor. Lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor. Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor. 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Yabancı Damat' dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …