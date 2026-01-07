Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i şimdi ne yapıyor? Bodrum’daki yeni hayatı olay oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...