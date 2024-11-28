Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu Talip Güran adeta sırra kadem basmıştı. Hababam serisinin beşincisi ve Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Münir Özkul yani Mahmut Hoca ise son kez unutulmaz karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdilerde tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...