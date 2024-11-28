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Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu Talip Güran adeta sırra kadem basmıştı. Hababam serisinin beşincisi ve Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Münir Özkul yani Mahmut Hoca ise son kez unutulmaz karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdilerde tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:03
Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar...

Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i tahta sandalye satıyor! Yeşilçam yakışıklısı Talip Güran şimdi tanınmaz halde!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran bakın şimdi ne yapıyor?

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