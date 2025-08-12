Trend Galeri Trend Magazin ‘Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürüydü... Ünlü komedyen meğer oğluymuş...

Türk sinemasının kült filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda paragöz okul müdürü rolüyle hafızalara kazınan Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen çıktı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 13:32
Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan ve başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı.

Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen ve oyuncu çıktı!

İşte Muharrem Gürses'in kendisinden ünlü olan oğlu Atilla Arcan...

Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.

Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy