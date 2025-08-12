‘Hababam Sınıfı’nın paragöz müdürüydü... Ünlü komedyen meğer oğluymuş...

Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan ve başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor.