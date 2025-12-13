Trend Galeri Trend Magazin Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra gündemde! Tanımak neredeyse imkansız!

Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra gündemde! Tanımak neredeyse imkansız!

"Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminde hayat verdiği "Semra Hoca" karakteriyle hafızalara kazınan Semra Özdamar, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 18:17
Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı filminde "Semra hoca" karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Öğrenciler tarafından canından bezdirilen Semra Hoca'nın son hali yıllar acımamış dedirtti.

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Şimdilerde 68 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

İŞTE SEMRA ÖZDAMAR'IN SON HALİ...

HERKES ÖLDÜ SANARKEN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı.

Rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir.

1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı.

Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi.

1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı.

İŞTE EVA BENDER'İN SON HALİ...

Şimdilerde 78 yaşında olan Eva Bender, İsveç'te yaşıyor.

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi ve Bir İstanbul Masalı ile yıldızı parlayan Selda Özer, bir dönemin en çok aranan oyuncularındandı. Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

Rol aldığı önemli projelerde genellikle kötü karakterlere hayat veren Özer'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

SELDA ÖZER KİMDİR?

1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu. 1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği "Harem Suare" filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.

1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı "Şehnaz Tango" adlı dizide oynadı.

2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı "Asmalı Konak" adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.

"İstanbul Masalı" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.

İŞTE SELDA ÖZER'İN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ!

Şarkılarıyla programa damga vuran usta sanatçı 81 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle yıllara meydan okudu.

Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sosyal medyanın gündemine oturdu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR
Programda dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren usta sanatçı sesiyle ve görüntüsüyle programdakileri gölgede bıraktı.

Usta sanatçıyı ekranda gören çoğu kişi "Benjamin Button'un Türkiye distribütörü, yaşına rağmen sesinde hiç detone yok" gibi yorumlar yaptı.