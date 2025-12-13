Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra gündemde! Tanımak neredeyse imkansız!

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı filminde 'Semra hoca' karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler tarafından canından bezdirilen Semra Hoca'nın son hali yıllar acımamış dedirtti. Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı. Şimdilerde 68 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu. İŞTE SEMRA ÖZDAMAR'IN SON HALİ... HERKES ÖLDÜ SANARKEN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı. Rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir. 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. 1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı. İŞTE EVA BENDER'İN SON HALİ... Şimdilerde 78 yaşında olan Eva Bender, İsveç'te yaşıyor. Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi ve Bir İstanbul Masalı ile yıldızı parlayan Selda Özer, bir dönemin en çok aranan oyuncularındandı. Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Rol aldığı önemli projelerde genellikle kötü karakterlere hayat veren Özer'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. SELDA ÖZER KİMDİR? 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu. 1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği 'Harem Suare' filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır. 1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı 'Şehnaz Tango' adlı dizide oynadı. 2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı 'Asmalı Konak' adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı. 'İstanbul Masalı' adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır. İŞTE SELDA ÖZER'İN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ! Şarkılarıyla programa damga vuran usta sanatçı 81 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle yıllara meydan okudu. Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sosyal medyanın gündemine oturdu. YILLARA MEYDAN OKUYOR Usta sanatçıyı ekranda gören çoğu kişi 'Benjamin Button'un Türkiye distribütörü, yaşına rağmen sesinde hiç detone yok' gibi yorumlar yaptı. Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi. Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi. Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu. Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı... Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı? Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var. Çocukluğu, genç kızlığı setlerde geçmiş biri olarak evlilik hayatı, ev hanımlığı ve çocuklar çok daha cazip geldi zamanında bana. Sinemayı bıraktığıma hiç pişman olmadım. Hiç özlem duymadım. Uzak kaldığınız süreçte Türk sineması nasıl bir aşama kat etti sizce? Çok iyi işler yapıldığını düşünüyorum. İmkânlar bizim zamanımızdakinden çok daha fazla tabii... Ama bizim zamanımızda da değerler daha fazla ön plandaydı. Aile kavramı öndeydi. Toplum olarak bazı değerlerimizi kaybediyor gibiyiz. Bu durum beni çok üzüyor. Serkan Acar'la evlendiğinizde kariyerinizin zirvesindeydiniz. Güzelliğiniz dillere destandı. Şöhretin büyüsüne kapılmadan düzgün bir aile hayatı sürdürmeyi nasıl başardınız? Biz eşimle çok büyük bir aşk yaşadık, başlıca nedeni budur. Bir de insanın alt yapısı çok önemli. Benim çok düzgün bir ailem var. Onların sayesinde sinemanın içinde olduğum dönemde bile özel hayatımla dışında durmayı başarıyordum. Evliliğim de hep bu düzende ilerledi. İşte Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali... Yıllar sonra ortaya çıkan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimi ile hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren Fatih Altıntaş ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan İsmail YK hakkındaki itirafı ile de gündem oldu. Cankan grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali... CANKAN GRUBU ÜYESİ MALİK AYHAN KİMDİR? 19 Ağustos 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen CanKan grubunun üyesi Ayhan Malik, aslen Konyalı'dır. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ortak bir arkadaşları aracılığıyla bir araya gelen Fatih Altıntaş ve Ayhan Malik, birlikte müzik piyasasına katılma kararı alarak 'CanKan' adını verdikleri grubu kurmuşlardır. İlk olarak 2005 yılında 'İbret Olsun' albümünü çıkaran grup, albümdeki 'Yar Yar' parçasıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. 2007 yılında 'Cayır Cayır' albümünü piyasaya süren grup, albümdeki 'Yaranamadım' şarkısıyla büyük bir yükseliş yakalayarak geniş bir dinleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştır. 2008 yılından sonra aralarında tartışmalar olduğu iddia edilen CanKan grubu, yollarını ayırma kararı almıştır. CANKAN GRUBU FATİH ALTINTAŞ KİMDİR? 26 Kasım 1976 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Fatih Altıntaş, aslen Elazığ'lıdır ve eğitim hayatını Almanya'da tamamlamıştır. Fatih Abb olarak da bilinen Fatih Altıntaş, üniversiteden sonra Türkiye'ye yerleşmiştir. Noter tarafından onaylanmış olan 7000 adet bestesi bulunmaktadır. CanKan grubu müzik dünyasındaki varlığını Fatih Abb tarafından sürdürmeye devam etmiştir. Uzun bir süre müziğe ara veren Fatih Abb, 2016 yılında 'Ölümsüz Aşk' albümüyle yeniden dinleyicisiyle buluşmuştur. CANKAN ALBÜMLERİ 2016 – Ölümsüz Aşk 2007 – Cayır Cayır 2005 – İbret Olsun 'Yar Yar' albümüyle adını duyuran Cankan grubu Gözde Yılmaz'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Cankan ne zaman kuruldu? - F.ABB: 1994'te. Yaklaşık 13 senedir Ayhan'la beraber çalışıyoruz. İlk albümü Almanya'da çıkardık. 1989 yılında kurulduğunuz söyleniyor, o tarih doğru değil mi? - F.ABB: Ama o zaman 'Sena' adıyla piyasadaydık ve 4-6 kişi arasında gidip geliyorduk. Gruptaki çoğu kişi iş hayatını tercih etti. Ben de Ayhan'la birlikte bu işte profesyonelleşmeyi seçtim. Tarzınızda değişiklikler var mı? - F.ABB: Hayır, sadece eklemeler yaptım. Mesela bu albümde bir türkü söyledik, bir de Rock R&Besk şarkı yaptık. Zaten Türkiye'ye ilk R&Besk'i biz getirdik. İsmail YK ile diyaloğunuz nasıl? - F.ABB: Biz o dosyayı kapattık. İsmail benim bestelerimi okuyor, bunu bilsinler yeter... Mesela yeni albümündeki 'Git Hadi Git', 'Seviyorum', 'Gıcık Şey' bizim şarkılarımızdır. Sizin şarkılarınızı seslendirdiğine göre aranızda sorun yok... - F.ABB: Ben bu şarkıları İsmail'e 'Şapur Şupur' albümünü yaparken vermiştim. Bizim çöpe attığımız, artık parçaları albümüne almış. Ben o zaman ona 60'a yakın beste yapmıştım. Bu albümünde beste vermediğim için üç sene önce kullanmadığım parçaları okudu. Yani mecbur kaldı bizim artıklarımızı okumaya! Bu şarkının İsmail YK'nın 'bombabomba.com'uyla kıyaslanacağını düşünüyor musunuz? - F.ABB: O şarkı da bize ait zaten... Dansından kıyafetlerine kadar hepsi bizim taklidimiz. Ama Allah onun da yolunu açık etsin. Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 49 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. 90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker... Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. Son albümü 'Sana Sahibim'i 2014 yılında çıkaran Pınar Dilşeker, şimdilerde magazinden uzak bir hayat sürüyor. Ünlü şarkıcı sadece özel gece ve davetlerde sahneye çıkıyor. Mert Ali adında bir oğlu olan Dilşeker, düzgün fiziği ile de övgüleri topluyor. Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tokuş paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. ZEYNEP TOKUŞ: PARTNERİM CANIM OĞLUM Ekranlardan uzaklaşıp, yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un oğlu Alp 20 yaşında ve en büyük destekçilerinden biri... 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak. Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden... 2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında... Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu 'Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum' notu ile sosyal medya hesabında paylaştı... Zeynep Tokuş'un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017'de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali'ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle 'Hâlâ hem öğrenerek hem de öğreterek' yolculuğuna devam ediyor... Zeynep Tokuş, Hürriyet Pazar'a verdiği röportajda aldığı tepkileri anlatmıştı: *İnsanlar sokakta beni görünce bazen 'Aaa zeynaum' diyorlar. Yogaya başlamalarına vesile olduğumu söylüyorlar. Bu beni çok memnun ediyor. Bana şifa veren, benim için çok kıymetli bir şeyden başkalarını da haberdar edebilmek mutluluk verici. * Nefes, meditasyon ve asana pratiğinin hayat kalitemi çok yükselttiğini, bana neşe ve huzur verdiğini söylemek isterim. Herkese de şiddetle tavsiye ederim. * Bir dönem binicilik yapmıştım. Bale veya jimnastik geçmişim yok. Tüm gelişimim yogayla... Ancak küçükken birçok yoga hareketini oyun oynar gibi, bilmeden yaptığımı yogaya başladıktan sonra anladım. * Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış. İŞTE ZEYNEP TOKUŞ'UN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI! Diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimini sizler için derledik... Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Canlandırdıkları karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncular replikleri hala sosyal medyada oldukça kullanılıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve geniş bir seyirci kitlesine sahip olan eski dizilerden Avrupa Yakası ile ünlenen Hale Caneroğlu Yaprak karakteri ile adeta bütünleşmişti. Şimdilerde bambaşka bir hayat yaşayan Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu değişimi ile gündem oldu. 2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albümde yapan Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor. Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok. 1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Dizide sergilediği sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hale Caneroğlu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor. 2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var. Sosyal medyada epey aktif olan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor. Hale Caneroğlu, daha önce verdiği bir röportajda ''Oyunculuk bana mutluluk getirmedi'' demişti. Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler 'Yıllar onu teğet geçmiş' demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son hali... Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor. Usta oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor. Son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Gülşen Bubikoğlu çizimlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu aynı zamanda bir anneanne. Zamanının çoğunu torunu Ali Mavi ile geçiren Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi. 1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi. Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın'dan olan oğlu İlker İnanoğlu da üvey kardeşler... Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu. Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu. Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi. Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı. Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti. 1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi hayranlarından gelen 'Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik.' Sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.' Sözlerini kullandı. Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı. Bizler onu daha çok 'Çiçek Abbas', 'Davaro' gibi filmlerle tanıyoruz. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı. Bırakmak ki ne bırakmak. Ne yapıyor ne ediyor kimse bilmiyor. Peki Pembe Mutlu nerelerde? 50'den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı. Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi. Pembe Mutlu'nun şuan ne yaptığını bilen yok fakat son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz. PEMBE MUTLU KİMDİR? Pembe Mutlu Yeşilçam sinema dünyasının usta isimleri arasında yer almaktadır. Peki kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi sinema filmlerinde rol aldı? Kısaca oyunculuk hayatı ve biyografi bilgileri. 1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür. Usta oyuncu Denizli doğumludur, birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresun'lu olduğu belirtilmektedir. 1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak birçok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır. 1981 yılında başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal'ın üstlendiği Davaro filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ardından yıldızı parlamış ve birçok sinema filminin aranan isimleri arasına girmiştir. Filmlerde doğal ve sade hali ile sevilmiş dönemin en önemli isimleri ile aynı filmlerde rol almış ve yönetmenlerle çalışmıştır. Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini üstlendiği Çiçek Abbas adlı sinema filminde Nazlı karakteri ile de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Davaro filminde ise Cano karakterini canlandırmıştır. Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır. Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir.