Trend Galeri Trend Magazin Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin büyük heyecanı: Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı'nın 4 yaşında evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, bu gelişme Nazlı Sabancı ile olan evliliğinde ciddi bir krize yol açmıştı. Boşanma iddiaları uzun süre gündemi meşgul ederken, aile içinde dengeler yeniden sağlanmış ve çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Sabancı ailesine çevrildi. "Küçük Sabancı kız mı, erkek mi?" sorusu günlerce merak konusu olurken, beklenen haber sonunda geldi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 14:50
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmiş, çiftin ilk çocukları Arzu Alara, aileye mutluluk getirmişti.

Ancak Hacı Sabancı'nın 4 yaşında evlilik dışı bir çocuğunun ortaya çıkması, çiftin evliliğini ciddi şekilde sarsmış ve uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR!

Boşanma haberleri gündemde konuşulurken, aile içinde dengeler yeniden kurulmuş ve Sabancı çiftinin ikinci kez anne-baba olacağı haberi, ilk kez Günaydın yazarı Bülent Cankurt tarafından duyurulmuştu.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

Sosyete dünyasında günlerdir konuşulan bebek haberi, Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin ikinci çocuklarıyla ilgili merakı iyice artırmıştı.

"KÜÇÜK HACI YOLDA"

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre, çiftin 3 aylık erkek bebek beklediği ve isimlerine henüz karar vermedikleri ileri sürüldü. Ortaya çıkan iddialardan sonra sosyal medya kullanıcıları çok sayıda "Küçük Hacı yolda" yorumları yaptı.

BAKIN NELER OLMUŞTU!

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

EVE DÜŞEN YILDIRIM!

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsılmıştı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı.

HER ŞEY BUNDAN 14 YIL ÖNCE BAŞLADI...

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği iddia edilmişti.

Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmişti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği öğrenilmişti.

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti. İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı doğurdu.

EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN HAMİLE KALDI

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

"ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI" DİYEREK DAVA AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz."

MAHKEME BABALIK TESTİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti.

Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

RAPOR SONUCU AÇIKLANDI: YÜZDE 99.9 İHTİMALLE...

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

HACI SABANCI'DAN İLK HAMLE! AİLESİYLE MUTLULUK POZU PAYLAŞTI

Kararın açıklanmasının hemen ardından Hacı Sabancı ailesiyle mutluluk pozu paylaşıp tepki çekmişti.

İLK KEZ KONUŞTU

2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021'de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, olay hakkında ilk kez konuşmuştu.

Ünlü iş insanı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" demişti.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtlamıştı.

'SABANCI' SOYADINI SİLDİ!

Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından 'Sabancı' soyadını silip birkaç saat sonra tekrardan yazması takipçilerin gözünden kaçmamıştı. Kullanıcıların gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi.

Magazin gündemini bomba gibi sarsan olay sonrası tüm gözler ünlü çifte çevrilirken Nazlı Sabancı'nın yaptığı hareket 'aile içinde çatırdamalar mı var?' sorusunu ortaya çıkarmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası herkes Fatma Demir'in kim olduğunu ve geçmişini merak etti.

PEKİ UZAY'IN ANNESİ NE İŞ YAPIYOR?

Bir dönem mankenlik yapan Demir, şu an turizm sektöründe boy gösteriyor.

Fatma D., Kapadokya'da oteli bulunuyor. Otelin ismi ise Uzay Cave Suite Hotel...