Trend Galeri Trend Magazin Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin büyük heyecanı: Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin büyük heyecanı: Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı'nın 4 yaşında evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, bu gelişme Nazlı Sabancı ile olan evliliğinde ciddi bir krize yol açmıştı. Boşanma iddiaları uzun süre gündemi meşgul ederken, aile içinde dengeler yeniden sağlanmış ve çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Sabancı ailesine çevrildi. "Küçük Sabancı kız mı, erkek mi?" sorusu günlerce merak konusu olurken, beklenen haber sonunda geldi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 14:50