Hadise toplumsal dejenerasyona su taşıyor! Manifest üzerinden yine kendini mağdur gösterme peşinde

Hadise ne baskısına maruz kalmış, bileniniz var mı? Sahnede yataktan, duş almaya kadar birçok atraksiyonu yaptı. 2 gün boyunca Harbiye'de. Gelen tepkileri umursamadı bile.

Zira umursamış olsaydı, konserin ikinci gününde de aynı şevkle devam etmezdi bu şovlarına.