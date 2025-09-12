Trend
Hadise toplumsal dejenerasyona su taşıyor! Manifest üzerinden yine kendini mağdur gösterme peşinde
Manifest müzik grubunun 6 Eylül'de verdiği konser hepimizin malumu... Grubun sahnedeki dans şovları sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Tam da bu süreçte Hadise sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Hadise galiba fırsat bu fırsat deyip Manifest üzerinden yine kendini mağdur gösterme peşinde.
Giriş Tarihi: 12.09.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 07:50