Hadise'nin rezilliğine tahammül edemedi! Şarkıcı İsmail Özkan'dan şoke eden sözler: "Çocuğunu konserden çıkardı"
'Hayal Gözlüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran İsmail Özkan, gazeteciler tarafından görüntülendi. Bazı mekanlara yaş sınırları getirilmesi gerektiğini düşünen Özkan, bir arkadaşının çocuğuyla birlikte gittiği Hadise konserindeki yaşadıklarını da anlattı...
Giriş Tarihi: 17.08.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 06:26