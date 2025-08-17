Trend Galeri Trend Magazin Hadise'nin rezilliğine tahammül edemedi! Şarkıcı İsmail Özkan'dan şoke eden sözler: "Çocuğunu konserden çıkardı"

Hadise'nin rezilliğine tahammül edemedi! Şarkıcı İsmail Özkan'dan şoke eden sözler: "Çocuğunu konserden çıkardı"

'Hayal Gözlüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran İsmail Özkan, gazeteciler tarafından görüntülendi. Bazı mekanlara yaş sınırları getirilmesi gerektiğini düşünen Özkan, bir arkadaşının çocuğuyla birlikte gittiği Hadise konserindeki yaşadıklarını da anlattı...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 17.08.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 06:26
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan şarkıcı İsmail Özkan, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Özkan, ailesi ile birlikte gittiği Amerika ve Yunanistan tatilinden bahsetti.

Ünlü şarkıcı, Yunanistan'da bazı mekanlarda yaş sınırlaması uygulandığını söyleyerek, "Güzel bir gezi oldu bizim adımıza. Orada şaşırdığım bazı şeyler de oldu ama.

Bazı yerlere çocuğumla giremedim. Bence bizim ülkemizde de yaş sınırı getirilmeli. Bazı mekanlara yaş sınırı koyulmalı" dedi.

Son dönemde kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında basın mensupları ile konuşan İsmail Özkan, bir arkadaşının geçtiğimiz haftalarda yaşadığı Hadise konserinin deneyimini de anlattı.

İsmail Özkan, "Arkadaşım çocuğuyla Hadise'nin konserine gitmiş, dansını görünce ne yapacağını şaşırıp orayı terk etmişler.

Kendi çocuğumla böyle bir konsere gitmeden önce mutlaka nasıl bir konser olacağını öğrenmem lazım" ifadelerini kullandı.

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

İsmail Özkan 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç'li olan sanatçının gerçek soyadı ise Aslantaş'tır. Babası Bayram Aslantaş uzun yıllar Koray Lisesi'nde fizik öğretmenliği yapmıştır. İlk sahne deneyimini Barış Manço'nun 7'den 77'ye isimli programı ile gerçekleştirdiğini belirten İsmail Özkan Ali Şuuri İlköğretim Okulu'nun ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde orta ve Lise tahsilini tamamlamıştır.

Lise eğitiminin ardından Diş Hekimliğini kazanmış ancak gönlünde müzik olması nedeni ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Bir sene İTÜ Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir'de okuması ve ailesinin de isteği ile Ege Üniversitesinde Ses eğitimini tamamlamıştır.