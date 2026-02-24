Hadise'nin "UNICEF" skandalına bir tepki de Sinan Akçıl'dan! "Ülkemizi küçük düşürme sevdası bitsin artık"

Hadise, UNICEF için hazırlanan videoda Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkelerle aynı kategoride göstererek büyük bir skandala imza attı.İnsani yardım faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Türkiye'nin bu şekilde yansıtılması, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olurken tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Söz konusu açıklamalara bir tepki de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, yaptığı paylaşımda isim vermeden eleştiride bulunarak, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti ve temsil konusunda daha hassas olunması gerektiğini vurguladı.