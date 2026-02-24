Trend Galeri Trend Magazin Hadise'nin "UNICEF" skandalına bir tepki de Sinan Akçıl'dan! "Ülkemizi küçük düşürme sevdası bitsin artık"

Hadise, UNICEF için hazırlanan videoda Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkelerle aynı kategoride göstererek büyük bir skandala imza attı.İnsani yardım faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Türkiye'nin bu şekilde yansıtılması, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olurken tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Söz konusu açıklamalara bir tepki de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, yaptığı paylaşımda isim vermeden eleştiride bulunarak, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti ve temsil konusunda daha hassas olunması gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 06:36
Magazin dünyasının tartışmalı ismi Hadise, UNICEF "Çocuk Hakları Savunucusu" sıfatıyla yayınladığı videoda, Türkiye'yi dünyadaki insani kriz bölgeleriyle bir tutarak büyük bir skandala imza attı.

"Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayı. Hiçbir çocuk aç kalmamalı. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullanan Hadise, Türkiye'nin yardım alan değil, dünyaya yardım eli uzatan bir devlet olduğu gerçeğini görmezden geldi.

Kullanıcılar, Türkiye'nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına tepki gösterdi.

Kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkilerde, Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara kol kanat geren "veren el" olduğu hatırlatılırken; ünlü şarkıcının bu tutumuyla ülkemizi adeta "yardıma muhtaç bir bölge" gibi yansıtmasına karşı birçok kullanıcı da eleştiride bulundu.

ÖNCE YAYINLADI, SONRA SİLDİ!

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu sıfatıyla kamera karşısına geçip Türkiye'nin itibarını zedeleyen ifadeler kullanan Hadise, gelen sert tepkiler üzerine videoyu jet hızıyla kaldırdı. Hakkında "Vatandaşlıktan çıkarılsın" çağrıları yapılan şarkıcı, oluşan tepki dalgasını dindirebilmek için bu kez "vatan sevgisi" temalı bir açıklama yayınladı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Yaptığı hatayı kabullenmek yerine suçu videoyu kendisine ileten UNICEF metnine atan Hadise, açıklamasında adeta günah çıkardı.

"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"

"Bu vatana aşık bir kadınım" diyerek durumu kurtarmaya çalışan şarkıcının, kendisini haklı olarak eleştiren vatandaşlara "Zihinlerinizi kötülüklerden arındırın" ve "Öfke dolu cümlelerden uzak durun" diyerek akıl vermeye çalışması, sosyal medyada "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarına neden oldu.

Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkelerle bir tutan şarkıcının sözlerine bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi.

Sinan Akçıl ise isim vermeden Hadise'yi eleştiren şu açıklamayı yaptı:

"Gereksiz açıklamalarla Türkiye'yi yurtdışında küçük düşürme sevdası bitse ne güzel olur.

Mesela ben şu an yurtdışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatili planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize, bolluk dolu… Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir ramazan dilerim herkese…"

