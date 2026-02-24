Hadise'nin "UNICEF" skandalına bir tepki de Sinan Akçıl'dan! "Ülkemizi küçük düşürme sevdası bitsin artık"

Mesela ben şu an yurtdışındayım ve konuştuğum İngiliz, Fransız birçok kişi, yaz tatili planını ülkemize gelmek üzerine yapıyor. Ne mutlu bize, bolluk dolu… Afrika için üzüldüğümüz ama o bölgelerle karıştırılmadığımız bir ramazan dilerim herkese…"