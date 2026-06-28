Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! “Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı”

BARIŞ ÖZDEMİRLİ

KARAKTERİN DERİNLİĞİNDE KAYBOLMAKTAN ÇOK KORKTUM

Yunus Emre belgeselini Atv'ye yapmıştık. Benim için önemli bir yolculuktu. Murat Gener ile bu projeyi çalıştık. Karakterin derinliğinden kaybolmaktan çok korktum. Ama bu konuyu istişare ettik kendisiyle. 8 bölüm çektik. 7. bölümde "Duyan o, konuşan o, söyleyen o" gibi bir lafı vardı. İçim titremişti. Gözyaşı dökmüştüm. Dolayısıyla Yunus Emre tabi ki hepimiz için çok değerli, ama benim için o karaktere can vermeye çalışan biri olarak ayrıca kıymetliydi. Hiç unutamayacağım bir roldü.

Hakan ile konservatuvardan beri arkadaşız. Tiyatroda Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak oyununu oynadık.