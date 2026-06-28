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Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! “Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı”

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye, bu hafta başarılı oyuncular Hakan Örge, Melis Kızılaslan ve Barış Özdemirli ile sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk ve Yağmur Hızal konuk oldu.

İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 28.06.2026 06:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 06:17
Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

HAKAN ÖRGE
Orta Doğu'nun kirli siyaseti içinde bir sürü figür var. Bunlardan başka bir sürü yitip giden çocuk var. Bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden hikâye anlatıyoruz. Bu çok önemli. Orta Doğu'daki çocuklara yaklaşımımla alakalı nefis bir iş içindeyiz. Savaş helikopteri Skorsky ile çekim sahnem çok zordu. Ortalığı tozu dumana kattı ne varsa yuttum. Çekim bitince kucağımdan bir avuç toprak çıkarttım. Savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğumuzu görmek çok iyi hissettirdi bizi.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Kültür Bakanlığı'nın karagöz sanatçısıyım. Deprem zamanında Samandağ'a gittim. Depremin 60. günüydü. Hiç unutmuyorum. Onlara gösteri yapıp, hediyeler vermiştim. Unutamadığım bir andı. 8 Avrupa şehri 10 ülke gezerek Karagöz-Hacivat ve Orta Oyununu taşıdık Barış ile beraber.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosforlu Cevriye Müzikali'nde oynuyorum. Aynı zamanda Adana Devlet Tiyatrosuna geçen sezon başında Ağır Roman'ı yaptım.

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Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Evliyim iki çocuğum var. Basketbolla ilgileniyorlar. İnşallah halaları Gizem Örge gibi başarılı olurlar. Gizem telefonumda Savunma Bakanı diye kayıtlı. Türk bayrağını temsil eden bir kız. Onunla kızlarımızla gurur duyuyoruz. Gizem'in başarısı kolay değil. Ailemin tamamı asker.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Ben biraz zorlandım sanat dünyasına girerken, ona kalkan oldum. Ankara'da Nilüfer Belediyesi'ne transfer olacağında 14 yaşındaydı. Evden gitmesi çok problemdi. Ben onunla giderim diye destek verdim. Hatta yabancılık çekmesin kendini evinde hissetinsin diye spor tesisindeki odasına evimizdeki halıyı götürdüm.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Çok hırslıdır, ona yapamazsın deyin yeter. Ben basketbolla ilgilendim. Tiyatroya bulaşmıştım, spordansa sahnede ışığın altında olmak daha cazip geldi. Çok aç kalırsın dediler. Annemle babam engelli. Ona rağmen babam yağmur çamur demedi her maçına gitti. Onlara layık evlat olmak istiyoruz. Kız çocuklarının umudu ailesi. Anne babasından destek görmeli çocuklar. Dünyada 2, Avrupa'da 4, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi. Salondan çok kovuldum. Çok heyecanlanıyorum izlerken.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

BARIŞ ÖZDEMİRLİ
KARAKTERİN DERİNLİĞİNDE KAYBOLMAKTAN ÇOK KORKTUM
Yunus Emre belgeselini Atv'ye yapmıştık. Benim için önemli bir yolculuktu. Murat Gener ile bu projeyi çalıştık. Karakterin derinliğinden kaybolmaktan çok korktum. Ama bu konuyu istişare ettik kendisiyle. 8 bölüm çektik. 7. bölümde "Duyan o, konuşan o, söyleyen o" gibi bir lafı vardı. İçim titremişti. Gözyaşı dökmüştüm. Dolayısıyla Yunus Emre tabi ki hepimiz için çok değerli, ama benim için o karaktere can vermeye çalışan biri olarak ayrıca kıymetliydi. Hiç unutamayacağım bir roldü.
Hakan ile konservatuvardan beri arkadaşız. Tiyatroda Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak oyununu oynadık.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Gözyaşı dökmüştüm. Dolayısıyla Yunus Emre tabi ki hepimiz için çok değerli, ama benim için o karaktere can vermeye çalışan biri olarak ayrıca kıymetliydi. Hiç unutamayacağım bir roldü.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Hakan ile konservatuvardan beri arkadaşız. Tiyatroda Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak oyununu oynadık.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

MELİS KIZILASLAN
SAHNE SANATLARININ MÜZİKAL TARAFINDAYIM
Çok sevdiğim oyuncu Zafer Algöz ile karşılıklı oynadığım bir projede çok güzel deneyimler kazandım. Çok keyifli çalıştık. Benim için özeldi.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Çocukluktan beri güzel sanatlar ve konservatuvar okudum. Sahne Sanatları olunca daha çok müzikal taraftayım. Ağırlıklı müzik vardı ama oyunculuğa çok merakım vardı. İlk kemanla başladım, üniversitede opera korodaydım.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

ZEYNEP DORUK
YOLCULUĞUMLA GURUR DUYUYORUM
Kendi şarkılarımı kendim yapıyorum. Uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım, Yalın'la çalıştım. 12 sene Sertap Erener'le çalıştım. Fuat Güner ve Zuhal Olcay ile çalıştım. Şu sıralar da Nilüfer Hanım ile çalışıyorum. Şükür, şarkılarıyla bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım. Geriye dönüp baktığımda yolculuğumla gurur duyuyorum.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Ajda Pekkan ile ilk kez sahneye çıktığımda inanamamıştım. Hayal ederdim hep, rüya gibiydi. Sertap da öyle, ablam oldu dostum oldu, sadece solist vokalist ilişkisi olarak kalmadı. O bağ kurulunca sahneye de yansıyor. 12 senenin sonunda konserlerimiz çakışmaya başlayınca sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. İyi ki yolculuğumun bir parçası bu isimlerle geçti, çok şanslıyım.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

YAĞMUR HIZAL
KARİYERİME MURAT DALKILIÇ YÖN VERDİ
Müzik camiasında kafalar çok karışık. Tarzlar da değişiyor. Her yerde rapçiler var. Ben pop ağırlıklı yaptığım için bazen nereden çıktı bu rapçiler diyorum. 6 şarkı çıkardım geçen yıl. Sahnelerle beraber stüdyolarda üretkenlik azalıyor. Yeni bir cover şarkım olacak.

Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı

Kariyerime vokal yaparak başladım. Ferhat Göçer ve Simge Sağın'la çalıştım. Murat Dalkılıç ile çalışırken bana kendi yoluna git dedi. Kariyerimi yönlendiren ve başka bir seviyeye çıkaran isimdir. Birlikte bir şarkı da yaptık, onu çok seviyorum. Benim için hâlâ patrondur.
Çıkan genç şarkıcıların A Plus bir şarkıcıyla vokal yapması lazım. Bir anda ellerine mikrofonu verip sahneye çıkarıyorlar. Hemen şarkı çıkarıyorlar. Bu bana biraz ters geliyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör