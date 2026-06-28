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Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! “Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı”
Hakan Örge milli voleybolcu kardeşi Gizem Örge’yi anlattı! “Telefonumda savunma bakanı diye kayıtlı”
A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye, bu hafta başarılı oyuncular Hakan Örge, Melis Kızılaslan ve Barış Özdemirli ile sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk ve Yağmur Hızal konuk oldu.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 06:17