Trend Galeri Trend Magazin Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetenin tanınmış ismi Hakan Sabancı'nın, evlenecekleri konuşulurken ani ayrılıkları sosyal medyada gündem yarattı. İkilinin ayrılığı sonrası spekülasyonlar bitmezken, Hande Erçel tek bir cümleyle konuyla ilgili son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 30.08.2025 16:13
Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı geçtiğimiz günlerde son buldu.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Ayrılık sonrası bir açıklama yapmayan çiftten ilk hamle ise Hande Erçel'den geldi.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları silen ünlü oyuncudan sonra gözler Hakan Sabancı'ya çevrilmişti.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Bu paylaşımının ardından büyük tepki alan Arzu Sabancı, çareyi yurt dışına gitmekte bulmuştu.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Son olarak Hakan Sabancı'da Hande Erçel'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde ilk defa tek başına görüntülenen Hande Erçel'e ayrılık iddiaları soruldu.

Hakan Sabancı ile ayrılığı çok konuşulmuştu! Hande Erçel suskunluğunu bozdu... Verdiği tek cümlelik yanıt olay oldu

AYRILILIK SORULARINA TEK CÜMLELİK CEVAP

Hande Erçel muhabirlerin ayrılık sorularını tek cümleyle cevapladı. Erçel, "Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım" dedi.