Trend Galeri Trend Magazin Hakan Sabancı'dan kafaları karıştıran hareket: Pakistanlı güzel ile tatile mi çıktı? "O harfler..."

Hakan Sabancı'dan kafaları karıştıran hareket: Pakistanlı güzel ile tatile mi çıktı? "O harfler..."

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı, bu kez gizemli bir tatil iddiasıyla gündeme geldi. Sabancı'nın, Pakistanlı oyuncu Halima Sadia Khan ile aynı dönemde benzer lokasyonlardan paylaşım yaptığı öne sürüldü. Henüz taraflardan bir açıklama gelmese de, güzel oyuncunun elindeki gizemli "H.S" harfli kına detayı gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 16:12
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı, son günlerde sosyal medyada yayılan yeni bir iddia ile yeniden dikkatleri üzerine çekti. Her adımı yakından takip edilen genç iş insanının isminin, bu kez sınır ötesinden sürpriz bir isimle anılması magazin kulislerini hareketlendirdi.

Sosyal medyadaki aktifliği ve tarzıyla sık sık konuşulan Sabancı'nın son paylaşımları, takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle tatil rotaları her zaman ilgi odağı olan ünlü ismin, son dönemdeki tercihlerinin yeni bir yolculuğun işareti olabileceği öne sürüldü.

Hakan Sabancı'nın son dönemde paylaştığı karelerdeki detaylar, takipçileri tarafından adeta büyüteç altına alındı. Tatil beldelerinden gelen her fotoğrafın, gizemli bir tablonun parçası olabileceği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

Henüz taraflardan konuya dair hiçbir resmi açıklama ya da doğrulama gelmezken, Sabancı'nın paylaşımlarındaki keyifli tavrı "Hayatında yeni bir gelişme mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak bu durumun şimdilik sadece bir varsayımdan ibaret olduğu vurgulanıyor.

Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Sabancı, sessizliğini korumaya devam etse de paylaştığı mekanlar ve zamanlamalar, sosyal medya dedektiflerini harekete geçirmeye yetti. Ortaya atılan her yeni iddia, gizemin dozunu biraz daha artırıyor.

Herkes Sabancı'nın bir sonraki hamlesini beklerken, sosyal medyada dolaşan bazı karelerin benzerliği "Acaba mı?" dedirtti. Tam bu noktada, Pakistanlı bir oyuncunun paylaşımlarıyla ortaya çıkan benzerlikler gündeme bomba gibi düştü.

HAKAN SABANCI, PAKİSTANLI GÜZEL İLE TATİLE Mİ ÇIKTI?

İddiaların merkezinde yer alan en somut dayanak ise paylaşılan mekanlar oldu. Hakan Sabancı'nın bulunduğu iddia edilen lokasyonla, Pakistanlı oyuncunun paylaştığı mekanın birbirine olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Aynı dönemde ve oldukça benzer açılardan gelen bu görüntülerin, "İkili aynı yerde mi tatil yapıyor?" sorusunu beraberinde getirdiği iddia edildi. Tesadüf olamayacak kadar yakın zamanlı olan bu paylaşımlar, ikilinin bir arada olabileceği yönündeki söylentileri zirveye taşıdı.

Peki, magazin gündemine bir anda giren bu gizemli isim kim? Pakistan'ın tanınan yüzlerinden biri olan oyuncu Halima Sadia Khan, güzelliğiyle sadece kendi ülkesinde değil, artık Türkiye'de de magazin takipçilerinin yakın markajına girmiş durumda.

Güzel oyuncunun son tatilinden paylaştığı kareler, şıklığı kadar bulunduğu mekanların benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Khan'ın bu paylaşımları, Hakan Sabancı ile olan "ortak tatil" iddialarının odak noktası haline geldi.

AVUÇ İÇİNDEKİ O HARFLER DİKKAT ÇEKTİ!

Ancak tüm bu iddiaları alevlendiren en çarpıcı detay sona saklanmıştı. Halima Sadia Khan'ın elindeki gizemli "H.S" harfli kına detayı sosyal medyayı yerinden oynattı. Bu harflerin Hakan Sabancı'nın baş harflerini temsil ettiği öne sürülse de, dikkatli takipçiler Pakistanlı güzelin kendi isim ve soyisminin de "H.S" (Halima Sadia) olduğunu fark etti. Bu durum "Büyük bir tesadüf mü yoksa gizli bir mesaj mı?" sorusunu akıllara getirirken, kafa karıştıran paylaşım gizemini korumaya devam ediyor.