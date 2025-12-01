Trend Galeri Trend Magazin Hakan Sabancı'yla yollarını ayırmıştı... Hande Erçel hakkında bomba iddia: Hayatında biri var!

Hakan Sabancı'yla yollarını ayırmıştı... Hande Erçel hakkında bomba iddia: Hayatında biri var!

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisini yaklaşık bir ay önce bitiren oyuncu Hande Erçel hakkında ortaya atılan bir iddia, magazin gündemini hareketlendirdi. Söylentilere göre, güzel oyuncunun hayatında biri var... İşte haberin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 01.12.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:47
Yaşadıkları ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, eylül ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.

3 yıllık ilişkisini bitiren çiftin yeniden bir araya gelmesi beklenirken, ikilinin birbirlerini takipten çıkması sevenlerini üzmüştü.

BOMBA AŞK İDDİASI!

Hakan Sabancı'yla yollarını ayıran Hande Erçel hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Bir televizyon programı sunucusu, güzel oyuncunun hakkında 'Yüzde bir milyon… İspatlayamam ama Hande Erçel'in hayatında yeni biri var' ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan dedikodular için Hande Erçel'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şu sıralar yoğum bir tempoda olan Hande Erçel, sosyal medyada en çok merak edilen popüler isimlerden. 32 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, film galası için gittiği Moskova'da 32. yaşını kutlamıştı.

Moskova'ya adım atar atmaz hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu, şehirde doğum gününü kutlamayı da ihmal etmemişti.

Ardı ardına paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini sevindiren oyuncu, gönderilerine "Bu da benim küçük kutlamam" notunu ekleyerek keyifli anlarını paylaşmıştı.

Öte yandan şu sıralar kariyerindeki gelişmelerle adından söz ettiren Hande Erçel, film galası için gittiği Moskova'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erçel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına sert müdahale yapan korumalara "Hey hey hey. Stop" diyerek aynı şekilde sert bir tepki göstermişti.

Erçel'in bu tavrı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Öte yandan her hareketiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hande Erçel'in nereli olduğunu biliyor musunuz?

32 yaşındaki Hande Erçel'in memleketi, duyanları şaşırttı.

Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul