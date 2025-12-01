Hakan Sabancı’yla yollarını ayırmıştı... Hande Erçel hakkında bomba iddia: Hayatında biri var!

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Şu sıralar yoğum bir tempoda olan Hande Erçel, sosyal medyada en çok merak edilen popüler isimlerden. 32 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, film galası için gittiği Moskova'da 32. yaşını kutlamıştı.