Haldun Dormen’e en acı veda! Oğlu ve sevenlerinden taziye mesajları duygulandırdı: Hayatına dokunduğu herkese…
Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve entübe edilen Haldun Dormen'den acı haber geldi. Usta sanatçı Haldun Dormen, bugün 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının oğlu Ömer Dormen ve vefat haberiyle sarsılan sanat camiası, taziye mesajlarıyla duygulandırdı. İşte o paylaşımlar ve mesajlar!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 19:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:07