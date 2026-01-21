Trend Galeri Trend Magazin Haldun Dormen’e en acı veda! Oğlu ve sevenlerinden taziye mesajları duygulandırdı: Hayatına dokunduğu herkese…

Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve entübe edilen Haldun Dormen'den acı haber geldi. Usta sanatçı Haldun Dormen, bugün 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının oğlu Ömer Dormen ve vefat haberiyle sarsılan sanat camiası, taziye mesajlarıyla duygulandırdı. İşte o paylaşımlar ve mesajlar!

Giriş Tarihi: 21.01.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:07
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti.

HASTANEDE ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sanatçı Haldun Dormen, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

"HAYATINA DOKUNDUĞU HERKESE..."

Usta sanatçının vefatı sonrası Dormen'in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

SANAT CAMİASI YASTA!

Haldun Dormen'in vefatı sanat camiasını da yasa boğdu.

TAZİYELERİNİ A HABER'DE İLETTİ

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, A haber'e konuk olarak usta sanatçıyla ilgili taziyelerini iletti.

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİ KAYBETTİK"

Mevlüt Tezel, "Gerçekten çok önemli bir değeri kaybettik. 97 yaşına kadar sağlığı elverdiği sürece hep hayatımızda olduğu sürede tiyatrolar, diziler, birçok alanda çok önemli eserler verdi. Zaten kendisi Galatasaray Lisesi mezunu, Robert Koleji mezunu, Amerika'da Yale Üniversitesi staj yapmış. Çok iyi yerlerde eğitim aldı, Amerika'da da 2 yıl boyunca tiyatro yaptıktan sonra Muhsin Ertuğrul yönetiminde Küçük Sahne'de başladı"

"TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ayrıca Tezel, "İyi eğitim almış, aile terbiyesi olan, terbiyeli, kibar onu tanıyan herkes onun karakterini iyi bilir. Hep pozitif enerji veren bir kişilikti. Eleştirebileceğimiz bir sanatçı değildi. Türkiye'nin başı sağ olsun"

"YATTIĞIN YER İNCİNMESİN"

Oyuncu Sinem Kobal, yıllar önce birlikte rol aldığı Haldun Dormen'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı. Kobal mesajında "Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak..Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor.. herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin..Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Semiramis Pekkan ise, "Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allahtan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm."

"TANIDIĞIM EN BEYEFENDİ ADAMDIN"

Şarkıcı Seda Sayan ise, "Mekahin cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın" ifadelerine yer verdi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Çok büyük bir ustayı kaybettik.. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum..Mekânı cennet olsun."

"SANATA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA"

Ebru Gündeş ise, "Türk tiyatrosunun duayeni, sahneye ve sanata ömrünü adamış büyük usta" ifadelerini kullandı.