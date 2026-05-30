Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

OYUNCU OLMAYA AŞIK OLUNCA KARAR VERDİM

-Oyunculuk serüveninizi dinleyerek başlamak istiyorum. Devlet Konservatuvarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunuymuşsunuz. Nasıl başladı oyunculuk yolculuğunuz?

15-16 yaşlarındaydım. Yaz tatillerinde seyyar satış falan yapıyorum. Bir ara meyve falan satmaya başladık derken kızın biri geldi, meyve aldı. Ben ona bir anda çarpıldım, platonik aşık oldum. Kalbim küt küt attı. Arkadaşıma "Sen buna bak" dedim, kızcağızı takip ettim. Platonik ama karşıdan karşıya böyle. O dönemlerde yanına yaklaşabilir misin? Zaten çocuğum ben. Sonra o kızcağızı halk eğitiminde gördüm. "Ben de tiyatrocu olacağım" dedim. İş oradan başladı. Ortaokulu bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra babama dedim ki "Ben okumayacağım, tiyatrocu olacağım" dedim. Bir kahvehanede çalışıyordum. Oraya tiyatrocular geliyordu. 5-6 kişi orada prova yapıyorlardı, yerleri yoktu. Ben de aralarına katıldım. Halk eğitiminde bir süre oynadım. Sırf o kıza yakın olabilmek için ama bir konuşma yok. Neyse konservatuvarın varlığını öğrendik. "İlla oraya gideceğim" dedim. O kahvehanede çalışırken telefona baktım, patron yok. 118'den konservatuvarın numarasını aldım. Derken geldim konservatuvara. Geldim ama 15 gün erken gelmişim. Konservatuvara gelirken de Hasan diye bir kardeşim vardı. Sağ olsun dünya iyisi bir çocuktu. "Hasan, gideceğim de cepte para yok. Ne yapabiliriz?" dedim. "Seyahat satıcı arabası getireyim. Bir şeyler satalım. Sen o parayı al git." dedi. "E sermaye de yok" dedim. Sermaye de getirdi çocuk.

Benim Alevilere karşı muhteşem bir minnet borcum var. Çok seviyorum. Aleviydi o kardeşim. Bana yapmadığı iyilik kalmadı. Neyse bir miktar para biriktirdim, geldim. Ama 15 gün erken gelmişim. Baktım para yetmeyecek, otel parası falan olmayacak. Ne yapayım? Günde bir simit, bir çorba. Ya sabah çorba içiyorum, öğleden sonra simit yiyorum. Ya da tersini yapıyorum. Başka idare edecek durumum yok. Okulun arkasında eski Cebeci'de, bahçede bir fundalık vardı. Gece 11'e kadar dolaşıyordum. 11'de böyle bir sota yer buldum. Oraya bir karton atıp otel olarak orada yatıyordum.