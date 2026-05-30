Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

Henüz 17 yaşındayken konservatuvar sınavı için geldiği Ankara'da parasızlıktan günlerce sokakta karton üzerinde uyuyan, hemşehrisi İlyas Salman'dan yardım istemesine rağmen Sünni olduğu gerekçesiyle dışlanan bir isim o… Halil İbrahim Kalaycıoğlu, platonik bir aşk uğruna adım attığı bu zorlu hayat hikayesinden usta bir devlet sanatçılığına uzanan süreci samimi bir dille anlattı. Bir döneme damga vuran efsane yapım Kurtlar Vadisi Pusu'daki unutulmaz "Zülfikar Ağa" karakterine dair bilinmeyenleri yıllar sonra yeniden paylaşan oyuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı: "Ben olurum ya da olmam, inşallah Kurtlar Vadisi'nin devamını yaparlar." Sektörde yaşadığı haksızlıklardan kariyerindeki diğer projelere kadar pek çok konuda içten açıklamalar yapan Kalaycıoğlu, günlerdir dinmeyen o tartışmaya dair sözleriyle yeni bir polemiğin fitilini ateşledi: "Kitabına 'Beni ihbar etti' yazmış, Allah'tan kork!"