Trend Galeri Trend Magazin Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

Henüz 17 yaşındayken konservatuvar sınavı için geldiği Ankara'da parasızlıktan günlerce sokakta karton üzerinde uyuyan, hemşehrisi İlyas Salman'dan yardım istemesine rağmen Sünni olduğu gerekçesiyle dışlanan bir isim o… Halil İbrahim Kalaycıoğlu, platonik bir aşk uğruna adım attığı bu zorlu hayat hikayesinden usta bir devlet sanatçılığına uzanan süreci samimi bir dille anlattı. Bir döneme damga vuran efsane yapım Kurtlar Vadisi Pusu'daki unutulmaz "Zülfikar Ağa" karakterine dair bilinmeyenleri yıllar sonra yeniden paylaşan oyuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı: "Ben olurum ya da olmam, inşallah Kurtlar Vadisi'nin devamını yaparlar." Sektörde yaşadığı haksızlıklardan kariyerindeki diğer projelere kadar pek çok konuda içten açıklamalar yapan Kalaycıoğlu, günlerdir dinmeyen o tartışmaya dair sözleriyle yeni bir polemiğin fitilini ateşledi: "Kitabına 'Beni ihbar etti' yazmış, Allah'tan kork!"

YASEMİN DURNA
Giriş Tarihi: 30.05.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 13:15
Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

Usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Sabah Günaydın YouTube kanalında "Biyografi'k" programının yeni bölüm konuğu oldu. Kalaycıoğlu, oyunculuk yolculuğunu ve sektördeki deneyimlerini Yasemin Durna'ya anlattı. Yer aldığı popüler işlerden bahseden oyuncu, Cennet Mahallesi dizisindeki Foto Cemil karakterine değinerek "Baktım jeneriğe adımı yazmıyorlar, bıraktım yedi bölümde çıktım" ifadelerini kullandı. Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı efsaneleşen Zülfikar Ağa rolü için kendisine başta yalnızca 8 bölümlük bir teklif yapıldığını söyleyen Kalaycıoğlu, karakterin sevilmesiyle tam 6 sene boyunca 140 bölüm oynayarak nasıl kalıcı olduğunu anlattı. Meslek hayatının kendisine öğrettiklerine ve set ortamlarında yaşanan kırgınlıklara da değinen oyuncu, geçmişte birlikte çalıştığı bir meslektaşına dair "Bir daha onunla asla çalışmam" sözleriyle dikkat çekerken, isim vermeden yaptığı bu bomba itirafla merak uyandırdı. İşte Halil İbrahim Kalaycıoğlu röportajının detayları...

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

OYUNCU OLMAYA AŞIK OLUNCA KARAR VERDİM

-Oyunculuk serüveninizi dinleyerek başlamak istiyorum. Devlet Konservatuvarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunuymuşsunuz. Nasıl başladı oyunculuk yolculuğunuz?

15-16 yaşlarındaydım. Yaz tatillerinde seyyar satış falan yapıyorum. Bir ara meyve falan satmaya başladık derken kızın biri geldi, meyve aldı. Ben ona bir anda çarpıldım, platonik aşık oldum. Kalbim küt küt attı. Arkadaşıma "Sen buna bak" dedim, kızcağızı takip ettim. Platonik ama karşıdan karşıya böyle. O dönemlerde yanına yaklaşabilir misin? Zaten çocuğum ben. Sonra o kızcağızı halk eğitiminde gördüm. "Ben de tiyatrocu olacağım" dedim. İş oradan başladı. Ortaokulu bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra babama dedim ki "Ben okumayacağım, tiyatrocu olacağım" dedim. Bir kahvehanede çalışıyordum. Oraya tiyatrocular geliyordu. 5-6 kişi orada prova yapıyorlardı, yerleri yoktu. Ben de aralarına katıldım. Halk eğitiminde bir süre oynadım. Sırf o kıza yakın olabilmek için ama bir konuşma yok. Neyse konservatuvarın varlığını öğrendik. "İlla oraya gideceğim" dedim. O kahvehanede çalışırken telefona baktım, patron yok. 118'den konservatuvarın numarasını aldım. Derken geldim konservatuvara. Geldim ama 15 gün erken gelmişim. Konservatuvara gelirken de Hasan diye bir kardeşim vardı. Sağ olsun dünya iyisi bir çocuktu. "Hasan, gideceğim de cepte para yok. Ne yapabiliriz?" dedim. "Seyahat satıcı arabası getireyim. Bir şeyler satalım. Sen o parayı al git." dedi. "E sermaye de yok" dedim. Sermaye de getirdi çocuk.

Benim Alevilere karşı muhteşem bir minnet borcum var. Çok seviyorum. Aleviydi o kardeşim. Bana yapmadığı iyilik kalmadı. Neyse bir miktar para biriktirdim, geldim. Ama 15 gün erken gelmişim. Baktım para yetmeyecek, otel parası falan olmayacak. Ne yapayım? Günde bir simit, bir çorba. Ya sabah çorba içiyorum, öğleden sonra simit yiyorum. Ya da tersini yapıyorum. Başka idare edecek durumum yok. Okulun arkasında eski Cebeci'de, bahçede bir fundalık vardı. Gece 11'e kadar dolaşıyordum. 11'de böyle bir sota yer buldum. Oraya bir karton atıp otel olarak orada yatıyordum.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

PARASIZLIKTAN 15 GÜN SOKAKTA KALDIM

-Sokakta yattınız yani 15 gün?

Tabii tabii. Banyo dahi yapamadım. Para yok. Hamama nasıl gideyim? Ve o arada ya kim yardım eder bana diye düşünüyorum. Gidiyorum, şive bozuk, kmse yüzüme bakmıyor. Ona söylüyorum "Benim işim var." Buna söylüyorum "Benim işim var." Dediler ki "Senin hemşehrin var, İlyas (Salman) var." dediler. Gittim, söyledim. O da istemedi çalıştırmayı. Kimse göründüğü gibi değil. "Alevi sünni meselesini mi yapıyorsun?" falan dediler. Hayır, alakası yok. Ben sadece bazı insanların göründüğü gibi olmadığını anlatmak istedim. Allah benim kalbimi biliyor.

BENDEKİ HİKAYELERİ KULLANMAYA KALKSAM YER YERİNDEN OYNAR!

Bu yaştayım, bana utanmadan "Prim mi yapmak istiyorsun? Sen Alevi sünni meselesini körüklüyorsun." dediler. Ben bu ay 3 tane film çekmişim, boş durmuyorum ki. Müzik de yapıyorum. İhtiyacım yok Allah'a şükürler olsun. Bende öyle hikayeler var ki ben bunları kullanmaya kalksam zaten yer yerinden oynar. Adam görünüp de insanların adam bildiği adamların neleri var. Ben bunları bile açıklamamışım.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

ZÜLFİKAR AĞA'YI ÇOK İYİ TEMSİL ETTİM

-Sektörde mi?

Tabii tabii. Yani görsen ne saygıdeğer adam dersin ama adam değil. Hikayeler de bende var. Gerçek. İspat da edebileceğim şekilde ama bu bana yakışmaz. Kimsenin de açığını ortaya koyma düşüncesinde değilim. O insanların açığını ortaya koyabilmem için büyük bir hata işlemeleri lazım ki anca o zaman mecbur kalır açıklarım. Ben birleştirmekten yanayım. Benim Kürt kardeşlerim var birbirimize canımızı veririz. Alevi kardeşlerim var birbirimize canımızı veririz. Ben biliyorsun 6 sene Kurtlar Vadisi'nde 'Zülfikar Ağa' diye bir karakteri temsil ettim ve bu karakteri de oynadım diye sonraki hayatıma bile dikkat ediyorum. Çünkü düzgün bir karakterdi. Çok iyi temsil ettiğime inanıyorum. Yine olsa yine yaparım. Ben çünkü ayrımcılığı sevmiyorum.

-Sonrasında sektöre nasıl girdiniz peki?

İşte beni çalıştırmadı. Sonra beni baya bir azarlar şekilde böyle "Sen git, başkalarının da hakkına engel olma burada. İnsanlara zaman kaybettirme." dedi.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

17 YAŞINDA TRAVMA BIRAKTI, KENDİMİ ÇIRILÇIPLAK HİSSETTİM

-Bu size özel bir tavır mıydı yoksa İlyas Bey başkalarına da böyle davranıyor muydu?

Ben onun günahına giremem. Bana böyle yapan başkasına da kim bilir ne yapıyor, bilmiyorum. "Bak bunu çalıştırdım bu girecek, sen giremeyeceksin. Hiç boşuna vakit kaybetme" dedi. Tabii ben çok üzüldüm. Gerçekten travma. Yani 17 yaşındaki bir insana "Hadi lan git" diyorsun. Yani kendini çırılçıplak hissettim bir anda. Kimsem yok, cepte para yok. Hemşehrim diye gitmişim, sen böyle bir şey yapıyorsun. Şimdi yukarıda yaradan var görüyor. Herkesin de gönlüne göre versin. Ben bugüne kadar namusumla, dürüstlüğümle, mertliğimle, efendiliğimle devam ediyorum. Ölene kadar da böyle olacak. Eğer çok ileri giden olursa hadlerini çok feci şekilde bildireceğim gücüm de var. Zamanı gelince o gücü görürler. Kimse de haddini bozmasın, aşmasın. Bazı böyle laf yazan fake'ler var ya, istediğim zaman da bulurum. O imkanlarım da var. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Çünkü ben kimseye haksızlık etmem. Ben sadece o gün onu anlatmak istedim. Konservatuara da işte gittim. 385 kişi girdik, 15 kişi aldılar. 15 kişiden de 7 kişi kazandık imtihanı. Tek yatılıyı da ben kazandım o şiveye rağmen. Yatılı okuduk.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

"BENİ İHBAR ETTİ" YAZMIŞ, ALLAH'TAN KORK!

Bir de şöyle bir şey de oldu, ona da açıklık getirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bir kitap yazmış İlyas (Salman), ben okumadım. Ben konservatuvara girdiğimde birinci sınıftaydım, İlyas 3'e geçecekti. Ben şimdi yeni gelmişim. Onun da eşi geliyor, ziyaret ediyor. 1 saat 2 saat oturuyor, herkes de biliyor. Oradan müdür muavini geldi "Ne kadar güzel bir hanım. Sevgilisi galiba" dedi. "Yok hocam, eşi" dedim. Bunu inkar etmiyorum. "Eşi onun" dedim. "Ha öyle mi?" dedi, gitti kadın. Evli olup da okumak o zaman yasakmış. Bilmiyordum. Konservatuvarda yasakmış. Ondan sonra kitaba "Beni ihbar etti." yazmış. Kardeşim bu ihbar mıdır? Allah'tan kork.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

KEMAL SUNAL'IN HATIRASI BENİM İÇİN DÜNYALARA DEĞER

-Televizyon kariyeriniz nasıl başladı peki bunca travmatik olaydan sonra?

Mezun olduktan sonra ilk başlayışım Doktor Atilla programıdır. Sonra Kaynanalar dizisi vardı. Çağırdılar. Sabah 6'da kalktım gittim. Akşamın 7'sine kadar bekledim. Akşamın 7'sinde bana bir polis elbisesi giydirdiler. Otobüse bindim, "Kimlikleriniz beyler" dedim. 2 tanesine baktım, "İyi günler" dedim. Çıktım rol bu kadar. 2 sene kadar sonra, 83-84 yıllarında rahmetli Kemal Sunal Ankara'da "Düttürü Dünya" diye bir film çekiyordu. Böyle çok uzun olmayan ama güzel bir sahne çektik, onun hatırası benim için dünyalara değer. İyi de bir insandı Allah rahmet eylesin. Sonra Kamber Ağa dizisi geldi. Arkasından Ah Ana dizisi geldi. Hemen hemen birçok şeyi de oynadım.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

CENNET MAHALLESİ'NDEN JENERİĞE ADIMI YAZMADIKLARI İÇİN ÇIKTIM!

-Cennet Mahallesi'nde de rol almışsınız. Kaç bölüm sürdü, keyifli bir set miydi?

Cennet Mahallesi Balat'ta çekiliyordu. Ben orada foto Cemil diye bir karakteri oynadım. Ben orada 7 bölüm oynadım. Baktım ki jeneriğe koymuyorlar, çıktım. Ben devlet sanatçısıyım. Konservatuvar mezunuyum. Sokaktan gelme figüran değilim. Sen niye yazmıyorsun? Bıraktım 7 bölümde.

-Jeneriğe yazmadıkları için çıktınız yani diziden...

Tabii. Konservatuvar tiyatro yüksek mezunum. Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil, Zuhal Olcay bunlar benim devre arkadaşım. Devre derken onlar iki sınıf üstümdür. Devlet bana hizmetimden dolayı yeşil pasaporta kadar vermiş. Ödüllerim var. 7 tane dram ve komedi konusunda ödülüm var benim. Kaç kişinin var bu Allah aşkına? Bunu ben parayla almadım ki. Sanat kurumları verdi. Hem de önemli sanat kurumları. Sen beni orada "Güzel rol" dedin, ufak tefek role soktun. "Hadi gelişir" dedik, ismimi de yazmıyorsun. O zaman ne yapacağım?

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

KENAN İMİRZALIOĞLU ÇOK DÜZGÜN BİR ADAM

-Ardından Acı Hayat geliyor. Kenan İmirzalıoğlu ile aynı seti paylaşmıştınız orada da. Hafızalarınızda neler canlanıyor?

Kenan İmirzalıoğlu'yla 46 bölüm oynadım. Kenan çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok beyefendi, düzgün bir adam. Çok düzgün bir adam. Onu çok seviyorum ve takdir ediyorum. Hakikaten öyle. Adam gibi adam. Ben setteki halini tavrını da biliyorum. Bak iyi olana iyi diyoruz kardeşim. Onun için Kenan'ı seviyorum.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

"BURADA OYNAMAK LAZIM" DEDİM, 1 AY SÜRMEDİ ARADILAR

-Aralarda yine birçok işte rol alıyorsunuz ama herkesin hafızalarına kazınan Kurtlar Vadisi Pusu dizisine gelmek istiyorum. Projeye nasıl dahil olmuştunuz?

Kurtlar Vadisi'ni işin açıkçası ben izlemiyordum. Fakat sokakta beni gören "Ağabey sen oraya ne güzel yakışırsın" falan diyordu. Bir gün tesadüfen evde otururken ekranda İskender'in sahnesine rastladım. "Evet, burada oynamak lazım" dedim. Hoşuma gitti. "Allah herkesin kalbine göre versin" diyoruz ya… Bir ay sürmedi beni aradılar.

8 BÖLÜM DEDİLER, 6 SENE OYNADIM

Gittim. "Ağabey 8 bölüm. Belki bir bölüm daha olursa 9 bölüm, başka yok. Niye erken öldürdünüz ya da çıkardınız deme." dediler. "Sorun değil. 2-3 bölüm bile olsa yeter." dedim ben. Hatta o zaman "Bütçemiz de düşük" dediler. "Ya 8 bölüm, bedava oynasam, hediye etsem ne olur? Onun lafını etmeyelim, para lafını etmeyelim, boş ver." dedim. Ne oldu biliyor musun? 140 bölüm oynadım 6 sene.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

İNŞALLAH KURTLAR VADİSİ'NİN DEVAMINI YAPARLAR

-Sizce Kurtlar Vadisi'nin böyle bir başarı yakalama sırrı neydi?

Bir defa son derece iyi bir kadro vardı. İşini iyi yapan profesyoneller vardı. Ve çoğu eğitimli devlet sanatçıları falandı. Muhteşem bir senaryo, sağlam bir senaryo vardı. Senaryo sağlam, ekip sağlam, oyuncular sağlam, çekimler de iyiydi. İyi yönetmenler çekti. Bak biteli kaç sene oldu? 12-13 sene falan mı oldu? Ama hala ben sokakta gezerken "Dün akşam sizin şu bölümü seyrettim. Üç gün önce 5 tekrar yaptım. 10 tekrar yaptım." Diyorlar. Hatta ben kızıyorum "10 tekrar nasıl yaparsın ya? 300 küsur bölümü her biri 2 saati geçiyor." diyorum. Ama insanlar tekrar tekrar seyrediyor. Muhteşem bir işti. İnşallah devamını da yaparlar. Ben olurum ya da olmam önemli değil. Bence güzel bir işti.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

TEKRAR ÇEKİLSE SEVE SEVE OYNARIM

-"Tekrar çekiyoruz, gel oyna" deseler, gider misiniz?

Seve seve giderim. Hiç sorun yok. Yani kimse de bana bu konuda kızmasın ama burada ufak bir şey oldu. Bilerek oldu, bilmeyerek oldu. Onu ben bilemem.

-Ama sizde yeri ayrı anladığım kadarıyla...

Tabii ki yeri ayrı. Şimdi nasıl ben nankörlük ederim ya? Nasıl kötülerim? Ben hala da onun ekmeğini yiyorum. Ben Koçum Benim'de oynadım. Acı Hayat'ta oynadım. Oynadım da oynadım. Bunda tanınmak olarak zirve yaptım. Bunun için nankörlük de yapmam.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

-Zülfikar Ağa'yı canlandırmıyor olsaydınız kime hayat vermek isterdiniz?

Hiç düşünmedim. Cahit (Kayaoğlu) bana şey demişti, bir gün onunla sete gidiyoruz, onun arabasındayız. "İbrahim ağabey, ben burada neyi oynamak isterdim biliyor musun? Zülfikar Ağa'yı oynamak isterdim." Ben dedim ki "Oğlum senin rolün daha büyük. Hep Polat Alemdar'ın yanındasın. Benim oynadığım üç sahne dört sahne" dedim. "Yok ağabey, o senin üç dört sahnen bütün bölümlere bedel" dedi. Ben memnunum ya. Ben memnunum yani o işten memnun kaldım. Dediğim gibi asla nankörlük edemem. Allah razı olsun bu konuda beni düşünmüşler. Zaten aldıkları zaman "Niye bu rol?" dedim, merak ettim. "Ağabey bu çok düzgün bir adam, belli bir kesimi, Alevileri temsil edeceksin. Onun için burada düzgün oynayıp dışarıda sağın solun oynarsa bizi mahvedersin. Biz senin öyle adam olmadığını bildiğimiz için seni çağırdık." dediler. Allah'a şükür bugüne kadar da leke getirdiğimi sanmıyorum.

-Abidin Yerebakan'ı konuk almıştım programımıza. Kendisi Kurtlar Vadisi Pusu için "97. bölüm Kurtlar Vadisi bitti. Bana göre Pusu franchise idi" demişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Valla o onun fikri. Herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Ben 94. bölümden itibaren girdim. Hala o sevgi o saygı olduğuna göre demek ki çoğunluk beğenmiş. O beğenmeyebilir. O da onun tercihi. "Niye beğenmedin?" demenin anlamı yok. Herkes her şeyi beğenmek zorunda değil.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

-Kabul ettiğiniz veya etmediğiniz için pişmanlık duyduğunuz projeler oldu mu?

Daha çok bu sinema filmlerinde oluyor. Dizilerde çok olmuyor da o ama sinema filmlerinde bunu yapıyorlar. "Ulan keşke oynamasaydım" diyorsun mesela. Çalışıyorsun, adam senin ücretini ödemiyor. Benim öyle çok alacağım gitti. Hem de ne adamlardan, trilyoner adamlardan. İsmini vermek istemiyorum ama hala alacağım var. Rahmetli Erol Köse'de bile alacağım vardı ya. Cem Uzan'a 2023 yılında WhatsApp'tan mesaj yazmışım, " Sen patronsun. Lütfen şu Erol'a (Köse) söyle. Benim paramı ödesin. Bak bu kadar emeğim var. Başrol oynadım ve reyting birincisi oluyor."

RAHMETLİ EROL KÖSE'DE PARAM KALDI, "BİR DAHA BENİMLE ÇALIŞAMAYACAKSIN" DEDİM

-Hangi dizi?

Banu Alkan'la Tuzu Kurular diye sitcom yapmıştık. Banu Alkan'ın ilk ve son sitcom'udur. Ben kocasını, sonradan görme bir adam oynuyordum. İlk dört bölüm reyting birincisiydi. Gün birincisiydi yani. Fakat rahmetli de param kaldı yedi bölüm. On üç bölüm çekmiştik. O altı bölümü de Banu Alkan'a ödediği paranın altıda birini bana verdi. Ben o zaman söyleyeyim sana 90 bin lira on üç bölüm için almıştı. 7,5 milyona geliyordu Banu'nun ücreti. Ben para falan konuşmamıştım. Altı bölüm çekildikten sonra "Gel ağabey ücret ödeyeceğim." Dedi rahmetli. Gittim. 6 bin lira verdi. "Bu bir bölüm parası mı?" dedim, "Yok, altı bölüm." dedi. "Haksızlık ettin ama ben bu 13 bölümü oynayacağım. Söz verdiğim için. Kimseyi yerde bırakmam. Ama bir daha benimle çalışamayacaksın" dedim. Ölmeden 5-6 ay önce "Ya İbrahim ağabey hakkını helal et" dedi."Ya tamam helal olsun" dedim. Ne diyeyim? Sen adamsan "O zaman vermemiştim. Al şunu" dersin. Hatta ben Cem Uzan'a şunu yazdım, "Dürüstlükten bahsediyorsun, haktan bahsediyorsun ama senin televizyonundu o. Erol da senin iş verdiğin kişiydi. Gönder, ben bunu iyi bir yere bağışlayacağım. Sana şeref sözü." dedim, cevap bile vermedi. Ne yaparsın?

Halil İbrahim Kalaycıoğlu anlattı: 17 yaşında travma bıraktı, kendimi çırılçıplak hissettim!

BU NE KENDİNİ BEĞENMİŞLİKTİR? O ARKADAŞIN PİLİ BİTMİŞ!

-"Bir daha onunla çalışmam" dediğiniz bir isim var mı?

İşte Erol Köse, söylemiştim. İkinci kişi de daha yeni oldu. Herkesin tanıdığı biri ama isim vermek istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyorum. Ne oldu biliyor musun? Gittim Elbistan'a. Arabadan iki üç kişi indik. Vatandaş orada oturuyor. "Merhaba" dedim, ismini de söyledim. Sadece yandan bir bakış attı. İlk defa bir araya geliyorsun. Bir kötülüğüm yok, bir yanlışım yok. Ama benim etrafım biraz kalabalıktı. Sanıyorum ondan arkadaş kıskandı yani. Zaten o arkadaşın pili bitmiş. Kendisi inşallah tesadüf eder de bunu izler. Ben de boş bulundum. 5-6 metre ben gittim, "Merhaba" dedim tokalaştım. Keşke gitmez olsaydım. Ne yaptım ben sana? Bu ne gururdur? Bu ne bencilliktir? Bu ne kendini beğenmişliktir? Ama başkaları da vallahi billahi söylediler. Dediler ki "Hep insanlar senin etrafındaydı. Ondan kıskandı." Niye kıskanırsın?

#KURTLAR VADİSİ #SABAH GÜNAYDIN #SABAH GÜNAYDIN TV #SABAH GÜNAYDIN YOUTUBE