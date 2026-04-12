Halit Akçatepe'nin kızından çok özel açıklamalar! "Yeşilçam'ın sırları babamla birlikte gitti"

YONCA EVCİMİK
SALAKLIK DERECESİNDE POLLYANNA GİBİYİM
Yonca'nın 90'lar Ekspresi isimli kabare şovumu sahnelemeye başladım. Ciddi bir konservatuvar ve sahne deneyimim olduğu için hep istiyor, hayalini kuruyordum. İki senedir üzerinde çalışıyordum. Klasik eser kalıplarını yıkan, konser, dans, dijital sanatlar ve müziğin iç içe geçtiği çok katmanlı bir kabare tiyatro hazırladık. Şahane bir zaman tüneline davet ediyoruz izleyiciyi. Çok büyük ilgi gördü. Açık havalarda göstereceğiz.
90'lar daha samimi beste ve sözlere sahip. O zamanlar sağlam yargılanmıştı söylendiğim şarkılar. Şimdiki sözlerin yanında naif kaldı benim o dönem yazdığım ve iddialı olduğu söylenen sözler. Arabesk müziğin yaygın olduğu dönemde Abone'ye ihtiyaç varmış. Herkes yenilik bekliyormuş demek. Hâlâ söylüyoruz. Bandıra Bandıra, 8.15 Vapuru, Haydi Sallayalım Dünya'yı gibi hit olmuş şarkıları danslarla besledik. O dönemler yeniydi bunlar. 90'lar sadece müzikle ilgili değil, tüm dünyada daha mutlu bir hayat vardı. 90'lara dönüş var. Yeni neslin 90'ları biliyor olmasından çok mutlu oluyorum.
Şimdi herkes sahne şovu yapmaya çalışıyor. Şov denildiğinde sadece sahnedeki led ekran ve birkaç dansçıyla oluşan ışık gösterisi demek değil. Bu sahne düzeni, bana göre şov değil.
Klasik Bale mezunuyum, müzikallerden gelmeyim. Müzikal danslarına ve koreografisine daha yatkınım. Klasikçi olduğum için bazen dansçı arkadaşlarımın yaptığı bazı koreografilere ayak uyduramıyorum.
Dünyanın en büyük sahnesine tek başına çık desen çıkmam, anlamı yok. Hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim oynayayım şarkı söyleyeyim. O yüzden böyle bir şey hazırladım.
90'lardaki Yonca'ya seslenebilsem "Yürü be kızım helal olsun, böyle devam et. Daha cesur ol" derdim. O zamanlar biraz çekingen saygılı, kibar davranıyorduk.
Annem de babam da yaşımızı belli etmeyiz. Aileden gelen bir şey. Hep dansla ilgilendim. Sevdiğim işi yapıp mutlu oldum.
Aynada gördüğüm Yonca ile derdim yok. Her kadın gibi estetiğe meraklıyım, çok gerekirse yaptırırım ama görünüşün mutlulukla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayata pozitif bakıyorum. Kendimi bildim bileli Pollyanna gibiyim, hatta salaklık derecesinde Pollyanna gibiyim. Saf halimin beni beslediğini düşünüyorum.